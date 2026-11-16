Despăgubiri de 50.000 de euro pentru victimele atacurilor animalelor sălbatice. Ce a votat Senatul

Persoanele rănite în urma atacurilor animalelor sălbatice ar putea primi daune morale de minimum 50.000 de euro, potrivit unor propuneri legislative adoptate luni, 16 noiembrie, de Senat. Măsura vizează atacurile unor specii prevăzute în anexele Legii vânătorii, printre care se numără urșii, lupii, șacalii și mistreții. Totodată, senatorii au votat dezincriminarea rănirii sau uciderii unui animal ca reacție la atacul acestuia.
Despăgubiri de minimum 50.000 de euro pentru victimele atacurilor
Una dintre modificările adoptate de Senat vizează Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006. Proiectul prevede acordarea unor despăgubiri pentru persoanele rănite sau pentru familiile celor care își pierd viața în urma atacurilor animalelor din speciile incluse în anexele actului normativ.
În cazul victimelor care supraviețuiesc atacului, daunele morale ar urma să fie de cel puțin 50.000 de euro. Pe lângă această sumă, autoritățile ar trebui să acopere cheltuielile de spitalizare și veniturile nete pe care persoana nu le-a mai putut obține în perioada incapacității temporare de muncă.
Dacă atacul se soldează cu decesul victimei, soțul supraviețuitor și copiii acesteia ar urma să primească despăgubiri. Proiectul prevede atât daune morale de minimum 50.000 de euro, cât și acoperirea cheltuielilor de spitalizare, înmormântare și a veniturilor nete nerealizate.
Sumele ar urma să fie plătite de autoritatea publică centrală responsabilă de vânătoare și/sau de cea responsabilă de mediu.
Împușcarea unui animal sălbatic, dezincriminată dacă atacă o persoană
A doua inițiativă legislativă introduce o prevedere potrivit căreia nu constituie infracțiune fapta unei persoane care rănește sau ucide un animal ca reacție la atacul acestuia.
Modificarea a fost inclusă atât în Legea vânătorii, cât și în OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate și protecția faunei sălbatice. Prin urmare, prevederea nu se referă exclusiv la urși și nici doar la folosirea unei arme de foc. Textul vizează rănirea sau uciderea animalului ca reacție la atacul său.
Inițiatorii susțin că modificarea este necesară pentru protejarea persoanelor care se confruntă cu animale sălbatice periculoase. În schimb, criticii au avertizat că formularea ar putea fi folosită abuziv pentru a justifica uciderea ilegală a unor animale protejate.
Despăgubirea pentru uciderea ilegală a unui urs ar putea scădea la 500 de euro
Proiectul de modificare a Legii vânătorii conține și o prevedere controversată privind despăgubirile pentru uciderea ilegală a urșilor.
În prezent, valoarea de despăgubire pentru un urs ucis ilegal este de 40.000 de euro. Inițiatorii propun reducerea acestei sume la 500 de euro, o schimbare criticată de cei care se tem că ar putea încuraja braconajul.
Această prevedere a alimentat disputa din Senat, mai ales în contextul în care aceeași inițiativă introduce posibilitatea de a nu fi sancționată penal uciderea unui animal ca reacție la atacul acestuia.
Până la finalizarea procedurii parlamentare și intrarea în vigoare a eventualelor modificări, legislația actuală rămâne aplicabilă. Cu alte cuvinte, persoanele atacate de animale sălbatice nu pot solicita încă despăgubirea minimă de 50.000 de euro în baza acestor proiecte, iar prevederea privind dezincriminarea reacției împotriva animalului nu produce deocamdată efecte juridice.