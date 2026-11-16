Despăgubiri de 50.000 de euro pentru victimele atacurilor animalelor sălbatice. Ce a votat Senatul

Publicat 16 nov. 2026, 18:55 Actualizat 16 nov. 2026, 19:00

Persoanele rănite în urma atacurilor animalelor sălbatice ar putea primi daune morale de minimum 50.000 de euro, potrivit unor propuneri legislative adoptate luni, 16 noiembrie, de Senat. Măsura vizează atacurile unor specii prevăzute în anexele Legii vânătorii, printre care se numără urșii, lupii, șacalii și mistreții. Totodată, senatorii au votat dezincriminarea rănirii sau uciderii unui animal ca reacție la atacul acestuia.

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