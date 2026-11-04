Alertă la Mina Băița, se cere intituirea stării de urgență. Risc de inundare și pericol de poluare a apelor din Bihor

Mina Băița din județul Bihor se află într-o situație critică după oprirea pompelor care evacuează apa din subteran. Autoritățile avertizează că inundarea galeriilor ar putea provoca inclusiv poluarea râului Băița și a Crișului Negru. Potrivit prefectului de Bihor, Emilian Pavel, situația s-a agravat după ce compania privată care asigura pomparea a intrat în insolvență. La exploatare este instituită stare de alertă încă din mai 2026, însă autoritățile iau acum în calcul solicitarea instituirii stării de urgență.
Prefectul de Bihor, Emilian Pavel, a anunțat pe pagina de Facebook a instituțșiei că cel mai mare pericol este inundarea camerei pompelor, ceea ce ar duce la distrugerea echipamentelor necesare evacuării apei. „Estimarea minerilor din zonă este că acest lucru se întâmplă după 48 de ore de la oprirea completă a pompării”, a avertizat oficialul local
Riscurile nu se opresc însă la nivelul exploatării miniere. Dacă apa acumulată în galerii ar refula la suprafață, aceasta ar putea ajunge în cursurile de apă din zonă. „Această situație ar fi dezastruoasă, deoarece apa, stând sau acumulându-se în mină, se încarcă cu minereuri”, a explicat Pavel, invocând evaluările specialiștilor de mediu și ale Administrației Bazinale de Apă.
Perimetrul minier Băița se află deja în stare de alertă din luna mai, măsură prelungită în repetate rânduri de autoritățile județene. În paralel, compania de stat care deține licența de exploatare și firma privată implicată în exploatare încearcă să găsească o soluție pentru finanțarea pompelor și menținerea activității de evacuare a apei.
Prefectul a declarat că există o „mare probabilitate” ca autoritățile să instituie stare de urgență pentru a putea solicita fonduri de la bugetul de stat și a asigura funcționarea sistemului de pompare pe termen lung.