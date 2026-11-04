Alertă la Mina Băița, se cere intituirea stării de urgență. Risc de inundare și pericol de poluare a apelor din Bihor

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 4 nov. 2026, 13:32

Mina Băița din județul Bihor se află într-o situație critică după oprirea pompelor care evacuează apa din subteran. Autoritățile avertizează că inundarea galeriilor ar putea provoca inclusiv poluarea râului Băița și a Crișului Negru. Potrivit prefectului de Bihor, Emilian Pavel, situația s-a agravat după ce compania privată care asigura pomparea a intrat în insolvență. La exploatare este instituită stare de alertă încă din mai 2026, însă autoritățile iau acum în calcul solicitarea instituirii stării de urgență.

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