România și Bulgaria investesc 17,5 milioane de euro pentru protejarea Dunării

România și Bulgaria vor investi 17,5 milioane de euro într-un proiect comun menit să reducă riscurile de inundații și secetă de-a lungul Dunării și să îmbunătățească protecția populației în fața fenomenelor meteo extreme. Proiectul, denumit „Danube Risk”, prevede modernizarea sistemelor de monitorizare și prognoză, dezvoltarea infrastructurii tehnice și refacerea unor zone naturale de inundare. Inițiativa este finanțată prin programul european Interreg VI-A România–Bulgaria 2021–2027.
Cum vor fi folosiți banii pentru protejarea Dunării?
O parte importantă a investiției va fi direcționată către modernizarea rețelei de monitorizare a Institutului Național de Meteorologie și Hidrologie din nordul Bulgariei și dezvoltarea unui centru de date. Aceste măsuri ar urma să permită colectarea unor informații mai precise și îmbunătățirea prognozelor, astfel încât autoritățile să poată anticipa mai eficient inundațiile și perioadele de secetă.
Proiectul include și soluții bazate pe procese naturale, prin refacerea unor foste zone inundabile de-a lungul Dunării. Acestea pot contribui la reținerea apei în perioadele cu precipitații abundente și la susținerea ecosistemelor în perioadele secetoase. Sunt prevăzute, de asemenea, evaluări ale sedimentelor din albia fluviului și ale digurilor de protecție de pe sectorul românesc.
Ce instituții participă la proiect?
România este coordonatorul proiectului, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Printre partenerii români se numără Administrația Națională „Apele Române”, Universitatea Tehnică de Construcții București și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Din Bulgaria participă Ministerul Mediului și Apelor, Direcția Bazinală a Dunării și Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie. Colaborarea urmărește îmbunătățirea schimbului de date și coordonarea intervențiilor în regiunea transfrontalieră, unde fenomenele hidrologice pot afecta comunitățile de pe ambele maluri ale fluviului.
Cât durează proiectul și de unde vin fondurile?
Proiectul „Danube Risk” este planificat pentru o perioadă de 33 de luni, iar bugetul total se ridică la aproximativ 17,5 milioane de euro. Potrivit informațiilor publicate de autoritățile implicate, 80% din sumă este asigurată prin finanțare nerambursabilă de la Fondul European de Dezvoltare Regională.