România și Bulgaria investesc 17,5 milioane de euro pentru protejarea Dunării

Publicat 21 oct. 2026, 10:40 Actualizat 21 oct. 2026, 10:46

România și Bulgaria vor investi 17,5 milioane de euro într-un proiect comun menit să reducă riscurile de inundații și secetă de-a lungul Dunării și să îmbunătățească protecția populației în fața fenomenelor meteo extreme. Proiectul, denumit „Danube Risk”, prevede modernizarea sistemelor de monitorizare și prognoză, dezvoltarea infrastructurii tehnice și refacerea unor zone naturale de inundare. Inițiativa este finanțată prin programul european Interreg VI-A România–Bulgaria 2021–2027.

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