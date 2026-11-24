La șapte ani de la scufundarea navei Queen Hind în Portul Midia, tragedie în urma căreia aproximativ 14.000 de oi au murit înecate, procurorii constănțeni au clasat dosarul. Anchetatorii au concluzionat că echipajului nu i se poate atribui vina pentru producerea accidentului, însă procesul civil privind recuperarea pagubelor materiale continuă. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!
Procesul civil continuă, ce vor să afle judecătorii?
După o anchetă ce a durat mai mulți ani, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au clasat dosarul pentru că nu au descoperit probe care să-i conducă la formularea unei acuzații împotriva unei persoane ce ar fi fost responsabilă de producerea accidentului, scrie Ziarul Amprenta.
Chiar dacă dosarul penal a fost închis, cel civil continuă și acum la Tribunalul Constanța.
Printre obiectivele stabilite de judecători la expertiza încuviințată pentru Autoritatea Navală Română se numără sosirile anterioare ale navei Queen Hind în Portul Midia, dacă a fost cazul și cine este responsabil pentru modul în care a fost încărcată nava în ziua naufragiului.
Noul termen în dosar a fost stabilit pentru finele lunii ianuarie 2027.
Naufragiul Queen Hindi, unul dintre cele mai grave accidente soldate cu moartea unor animale
La data de 24 noiembrie 2019, nava Queen Hind, sub pavilion Palau, de 3785 tdw, încărcată cu 14.600 de oi şi un echipaj de 22 de marinari de naţionalitate siriană, s-a înclinat periculos şi s-a scufundat parţial pe bordul drept, în bazinul Portului Midia, după ce a plecat de la cheu.
Autorităţile au reuşit să salveze de la bordul navei peste 250 de oi, însă doar 180 au supravieţuit, celelalte au murit sau au fost eutanasiate din cauza rănilor prea grave. Relatarea despre accident a ajuns și în presa internațională, iar România a fost acuzată de „tăcere totală” în legătură cu ancheta privind scufundarea navei Queen Hind în noiembrie 2019, accident în urma căruia au murit peste 14.000 de oi, scria la vremea respectivă The Guardian.
Premierul României de la acea vreme, Ludovic Orban, a promis într-o intervenție televizată că exporturile de animale vii vor fi eliminate „pe termen mediu”. Cu toate acestea, după tragedia din portul Midia, țara noastră a continuat să exporte peste două milioane de animale vii, majoritatea către state din nordul Africii și Orientul Mijlociu.
Operațiunea de repunere pe poziție de plutire, ancorare si aducere la mal a navei a fost unică în regiunea Mării Negre.