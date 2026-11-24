Publicat 24 nov. 2026, 10:57 Actualizat 24 nov. 2026, 11:00 Sursă Realitatea.net, ziarul amprenta

La șapte ani de la scufundarea navei Queen Hind în Portul Midia, tragedie în urma căreia aproximativ 14.000 de oi au murit înecate, procurorii constănțeni au clasat dosarul. Anchetatorii au concluzionat că echipajului nu i se poate atribui vina pentru producerea accidentului, însă procesul civil privind recuperarea pagubelor materiale continuă. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

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