Scandalul prezervativelor pentru urși. Reacția ministrului Mediului: „Să vină cu propuneri serioase”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 nov. 2026, 14:28

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a reacționat după apariția propunerii controversate privind folosirea prezervativelor pentru urși, ca metodă de limitare a înmulțirii acestora. Oficialul le solicită reprezentanților organizațiilor de mediu să prezinte soluții serioase, care să țină cont și de protejarea vieții oamenilor.

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