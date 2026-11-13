Scandalul prezervativelor pentru urși. Reacția ministrului Mediului: „Să vină cu propuneri serioase”

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a reacționat după apariția propunerii controversate privind folosirea prezervativelor pentru urși, ca metodă de limitare a înmulțirii acestora. Oficialul le solicită reprezentanților organizațiilor de mediu să prezinte soluții serioase, care să țină cont și de protejarea vieții oamenilor.
Ministrul Mediului a subliniat că organizațiile neguvernamentale au un rol important în protejarea naturii și a animalelor sălbatice, însă a atras atenția că inițiativele propuse trebuie să fie realiste și să ofere soluții concrete. Natalia Intotero consideră că dialogul dintre autorități și societatea civilă trebuie să urmărească atât conservarea mediului și a faunei, cât și respectarea legilor în vigoare.
Oficialul a precizat că România trebuie să găsească un echilibru între protejarea biodiversității, siguranța cetățenilor și dezvoltarea proiectelor de investiții. În opinia sa, aceste obiective nu trebuie tratate separat, ci trebuie urmărite în paralel.
Propunerea referitoare la utilizarea prezervativelor pentru urși a fost adusă în discuție în cadrul unei întâlniri dintre ministra Mediului și reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale de profil.