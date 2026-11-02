China a construit un colos care încetinește rotația Pământului. Cum arată megastructura și la ce este folosită

Publicat 2 nov. 2026, 15:02 Actualizat 2 nov. 2026, 15:03

O construcție gigantică realizată în China are un efect neașteptat asupra întregii planete: încetinește, chiar dacă într-o măsură aproape imposibil de sesizat, rotația Pământului. Vorbim de Barajul celor Trei Defilee, o megastructură ridicată pe fluviul Yangtze, care poate acumula aproximativ 40 de miliarde de metri cubi de apă. Dimensiunile impresionante și cantitatea uriașă de apă reținută au determinat o modificare măsurabilă științific a duratei unei zile.

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