Cutremur puternic de magnitudinea 7 în Tibet, China! Unde a fost localizat epicentrul și ce se știe despre victime

Un seism puternic, cu magnitudinea de 7, s-a produs joi seară în regiunea Tibet din China, potrivit datelor publicate de Institutul American de Geofizică (USGS). Cutremurul a provocat îngrijorare într-o zonă cunoscută pentru activitatea seismică intensă, însă primele informații transmise după eveniment nu indicau existența unor victime.
Informațiile inițiale au fost relatate de agenția de presă AFP, care a precizat că autoritățile nu raportaseră persoane decedate sau rănite în primul bilanț disponibil.
Unde s-a produs cutremurul de magnitudinea 7 din China
Potrivit datelor USGS, seismul a avut loc la ora locală 22:33, respectiv 17:33, ora României. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 190 de kilometri est-nord-est de orașul Nagchu și la circa 390 de kilometri nord-est de Lhasa, capitala regiunii autonome Tibet.
Magnitudinea de 7 indică un cutremur puternic, capabil să provoace pagube importante, în funcție de adâncimea la care se produce, de distanța față de zonele locuite și de rezistența clădirilor.
Deocamdată, primele informații disponibile nu semnalau victime. Situația din zonele aflate în apropierea epicentrului urma să fie evaluată pentru a se stabili dacă seismul a provocat pagube materiale sau alte consecințe.
Tibetul, o regiune expusă frecvent cutremurelor puternice
Tibetul se numără printre regiunile în care activitatea seismică este frecventă. Poziționarea sa în apropierea zonei de contact dintre placa tectonică indiană și cea eurasiatică favorizează producerea cutremurelor.
Un seism puternic poate avea efecte semnificative asupra comunităților locale, în special în așezările în care infrastructura este vulnerabilă, iar accesul echipelor de intervenție poate fi îngreunat de relieful montan.
Cutremurul devastator din Tibet, produs în ianuarie 2025
Regiunea a fost lovită de o altă tragedie majoră în ianuarie 2025, când un cutremur cu magnitudinea de 6,8 a afectat zona Tingri, în apropierea graniței dintre China și Nepal.
Bilanțul acelui seism a fost dramatic: cel puțin 126 de persoane și-au pierdut viața, potrivit informațiilor publicate la momentul respectiv.
În cazul cutremurului de magnitudinea 7 produs joi seară, primele date nu indicau victime, însă amploarea eventualelor pagube urma să fie clarificată pe măsură ce apăreau informații suplimentare din teren.