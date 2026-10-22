Cutremur puternic de magnitudinea 7 în Tibet, China! Unde a fost localizat epicentrul și ce se știe despre victime

Publicat 22 oct. 2026, 23:00 Actualizat 22 oct. 2026, 23:03

Un seism puternic, cu magnitudinea de 7, s-a produs joi seară în regiunea Tibet din China, potrivit datelor publicate de Institutul American de Geofizică (USGS). Cutremurul a provocat îngrijorare într-o zonă cunoscută pentru activitatea seismică intensă, însă primele informații transmise după eveniment nu indicau existența unor victime.

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