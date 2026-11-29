Publicat 29 nov. 2026, 08:51 Actualizat 29 nov. 2026, 09:02

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,7, a lovit Peninsula Kamceatka, în Extremul Orient al Rusiei. Seismul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, 29 noiembrie 2026.

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