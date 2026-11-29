Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,7, a lovit Peninsula Kamceatka, în Extremul Orient al Rusiei. Seismul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, 29 noiembrie 2026.
Potrivit datelor publicate de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), cutremurul s-a produs la ora 13:15 UTC, pe 28 noiembrie, corespunzând orei 01:15 în Kamceatka, pe 29 noiembrie. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 62 de kilometri nord-nord-vest de localitatea Yelizovo, iar adâncimea estimată a fost de aproximativ 188 de kilometri, potrivit Times of India.
Deși magnitudinea a fost una considerabilă, adâncimea mare la care s-a produs seismul a limitat efectele estimate la suprafață.
Nu există, deocamdată, informații confirmate despre victime sau pagube materiale importante. Evaluările internaționale indică un impact umanitar redus, iar autoritățile nu au raportat o amenințare de tsunami.
Kamceatka se află în Cercul de Foc al Pacificului, una dintre cele mai active regiuni seismice și vulcanice ale planetei, unde cutremurele puternice sunt frecvente.
Seismul readuce în atenție vulnerabilitatea acestei regiuni, lovită și în trecut de cutremure majore. În iulie 2025, un cutremur de magnitudine 8,8 a provocat alerte de tsunami în mai multe zone ale Oceanului Pacific.