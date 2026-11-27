Publicat 27 nov. 2026, 14:10 Actualizat 27 nov. 2026, 14:12

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat - vineri - la redeschiderea Secției exterioare „Buna Vestire” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Cu această ocazie, fiind conștient că există o criză de personal în sistemul de sănătate, a precizat că în primul trimestru al anului viitor se va încerca elaborarea unui nou memorandum pentru deblocarea de posturi.

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