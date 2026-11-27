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Sanatate· 1 min citire
Conștient de criza de personal din sistemul sanitar, ministrul Alexandru Rogobete se gândește la o deblocare de posturi. Când ar putea fi gata un nou memorandum
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (FOTO - Realitatea Plus)
Publicat27 nov. 2026, 14:10
Actualizat27 nov. 2026, 14:12
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat - vineri - la redeschiderea Secției exterioare „Buna Vestire” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Cu această ocazie, fiind conștient că există o criză de personal în sistemul de sănătate, a precizat că în primul trimestru al anului viitor se va încerca elaborarea unui nou memorandum pentru deblocarea de posturi.
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