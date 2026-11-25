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ExclusivSanatate· 2 min citire
Alexandru Rogobete, despre dezechilibrul din sistemul de asigurări de sănătate: ”Populismul este de vină, din păcate”
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam
Publicat25 nov. 2026, 22:01
Actualizat25 nov. 2026, 22:02
SursăRealitatea PLUS
Ministrul Sănătății a spus, la Realitatea PLUS, că regretă că mesajul său inițial, transmis în legătură cu lipsa medicamentelor pentru pacienții oncologici, a fost perceput ca lipsit de empatie. Alexandru Rogobete a vorbit și despre contribuțiile la sănătate, accesul persoanelor neasigurate la tratamente și măsurile privind concediile medicale.
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