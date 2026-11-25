Publicat 25 nov. 2026, 07:13 Actualizat 25 nov. 2026, 07:14

Deputații dezbat miercuri moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Cele două partide îl acuză că nu a reușit să gestioneze criza medicamentelor și că a pierdut fonduri europene destinate construcției și modernizării spitalelor. Ministrul respinge acuzațiile și susține că moțiunea ar fi fost scrisă de fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu.

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