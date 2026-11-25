Deputații dezbat miercuri moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Cele două partide îl acuză că nu a reușit să gestioneze criza medicamentelor și că a pierdut fonduri europene destinate construcției și modernizării spitalelor. Ministrul respinge acuzațiile și susține că moțiunea ar fi fost scrisă de fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu.
Ce îi reproșează PNL și USR ministrului Sănătății
Moțiunea simplă este intitulată „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”. Deputații celor două partide îl acuză pe ministru că este mai preocupat de propria imagine decât de problemele pacienților. Înaintea dezbaterii din Parlament, Alexandru Rogobete a lansat acuzații dure la adresa lui Vlad Voiculescu.
PNL și USR critică modul în care a fost construit bugetul Sănătății pentru anul 2026, susținând că mai multe componente ale sistemului au ajuns în pragul blocajului la începutul lunii octombrie. La rectificarea bugetară din 30 octombrie au fost alocate 8,3 miliarde de lei pentru Sănătate, însă cele două partide atrag atenția asupra restanțelor de 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale. Aceste întârzieri afectează angajatorii, care ajung să aibă resursele financiare blocate sau să își finanțeze activitatea prin credite. Semnatarii moțiunii cer un calendar clar pentru plata restanțelor, defalcat pe perioade și case de asigurări de sănătate, precum și măsuri pentru prevenirea unor noi întârzieri.
Criza medicamentelor și problemele din sistemul sanitar
Ministrului i se reproșează și faptul că nu a rezolvat problema lipsei medicamentelor esențiale pentru pacienții oncologici și cei cu afecțiuni psihice. USR și PNL amintesc că România avea, încă din octombrie 2016, o platformă prin care pacienții și profesioniștii din domeniul medical puteau semnala lipsa medicamentelor. În martie 2024, Ministerul Sănătății confirma însă că aceasta nu mai funcționa.
Cele două formațiuni susțin că a fost eliminată inclusiv obligația de a dezvolta un mecanism de urmărire a sesizărilor venite din farmacii. Mai mult, acestea critică reacția ministrului în cazul unei paciente oncologice care a reclamat că nu găsește un medicament necesar tratamentului. Potrivit semnatarilor moțiunii, Rogobete a preferat să prezinte tabele și să vorbească despre panică și informații neadevărate, în loc să ofere soluții concrete.
Concursuri anulate și bani pierduți pentru construcția spitalelor
PNL și USR îl acuză pe Alexandru Rogobete și că încearcă să controleze politic instituțiile din Sănătate care gestionează fonduri publice. Pe 16 noiembrie 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anulat concursul pentru 16 posturi de director general din cadrul caselor de asigurări de sănătate, cu doar două zile înaintea probei scrise. Printre motivele invocate se numără o rezoluție a ministrului Sănătății din 13 noiembrie privind suspendarea concursurilor. Cele două partide cer publicarea documentului, explicații privind aplicarea acestuia în condițiile în care dosarele fuseseră deja evaluate și prezentarea unui nou calendar pentru ocuparea posturilor.
O altă acuzație vizează pierderea fondurilor europene destinate construcției și modernizării spitalelor. Potrivit PNL și USR, dintre cele 27 de spitale care ar fi trebuit să fie construite cu cele 2,2 miliarde de euro nerambursabile din PNRR au mai rămas doar opt. Trei proiecte au fost eliminate complet, nouă au fost transferate în Programul Sănătate 2021-2027, cu termen teoretic în 2028, iar alte șase au fost mutate pe un împrumut de la Banca Europeană de Investiții. Din aceste motive, cele două formațiuni susțin că Alexandru Rogobete nu mai trebuie să ocupe funcția de ministru al Sănătății.
Alexandru Rogobete, atac dur la adresa lui Vlad Voiculescu
Ministrul Sănătății susține că moțiunea depusă împotriva sa este rezultatul unei dispute personale cu fostul ministru Vlad Voiculescu. Într-o postare publicată marți pe Facebook, Rogobete l-a acuzat pe acesta că manipulează informațiile și că minte prin omisiune. Totodată, ministrul le-a cerut parlamentarilor semnatari să explice în ce calitate Vlad Voiculescu redactează moțiuni, în condițiile în care nu este membru al Parlamentului României.
Rogobete a pus la îndoială independența de gândire și de decizie politică a parlamentarilor care au semnat moțiunea. Acesta a precizat că respectă moțiunea simplă ca instrument parlamentar și democratic, însă consideră că Parlamentul României nu este o extensie a contului de Facebook al lui Vlad Voiculescu. Ministrul a readus în discuție și achizițiile de vaccinuri, întrebând cine își asumă datoria de un miliard de euro despre care susține că a fost lăsată românilor.