Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a vorbit la Realitatea PLUS despre un plan energetic până în 2030, bazat pe cel puțin trei mari producători care să combine mai multe surse de energie. Printre propuneri se numără investițiile în regenerabile cu stocare, un program pentru scoaterea consumatorilor vulnerabili din sărăcie energetică și o decizie privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești.
Mixuri energetice pentru reducerea prețului electricității
Un plan de măsuri pentru sectorul energetic, cu orizontul anului 2030, ar putea avea la bază dezvoltarea unor mari producători care să combine mai multe tehnologii și surse de energie. Dumitru Chisăliță susține că un asemenea model ar putea permite furnizarea electricității la prețuri cu până la 30% mai mici decât în cazul companiilor care utilizează o singură tehnologie.
Chisăliță a invocat și existența unei companii din România care ar fi aplicat deja un asemenea model, prin combinarea mai multor tehnologii de producere și stocare a energiei. Potrivit acestuia, rezultatul ar fi un cost de furnizare semnificativ mai mic.
Investițiile în regenerabile ar trebui însoțite obligatoriu de stocare
Un alt punct important al planului vizează investițiile în sectorul energetic. Chisăliță consideră că dezvoltarea capacităților de producție din surse regenerabile trebuie corelată cu soluții de stocare, astfel încât energia produsă să poată fi utilizată în mod eficient.
Acesta a amintit și demersurile făcute în 2023 pentru introducerea unei obligații de stocare în cazul investițiilor în energie regenerabilă. Chisăliță a explicat că experiența sa de consumator care produce și utilizează propria energie l-a făcut să considere esențială existența unor surse de rezervă.
Autoconsumul ar putea reduce dependența locuințelor de rețea și de prețurile energiei
Chisăliță susține că dezvoltarea sistemelor de autoconsum ar putea acoperi o parte importantă din necesarul energetic al locuințelor. Acestea ar putea asigura nu doar electricitate, ci și energie termică și răcire, reducând dependența gospodăriilor de furnizorii de energie.
Program pentru 300.000–400.000 de consumatori aflați în sărăcie energetică
O altă propunere vizează gospodăriile aflate în sărăcie energetică extremă. Potrivit lui Chisăliță, în România există între 300.000 și 400.000 de consumatori de energie și gaze aflați într-o situație critică. În locul unor ajutoare financiare lunare, acesta propune soluții care să le reducă pe termen lung dependența de sprijinul statului.
Pentru identificarea beneficiarilor, Chisăliță propune o schemă care să stabilească în mod concret cine sunt consumatorii vulnerabili și ce soluții li se potrivesc. Obiectivul ar fi ca sprijinul acordat să contribuie la ieșirea din sărăcie energetică, nu doar la acoperirea temporară a facturilor.
Decizie privind proiectul NuScale de la Doicești, așteptată în decembrie
În ceea ce privește proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, Chisăliță a declarat că a cerut Nuclearelectrica să prezinte o analiză detaliată până la începutul lunii decembrie. Documentul ar trebui să arate ce etape au fost parcurse, ce contracte au fost încheiate, ce lucrări au fost realizate și care este rentabilitatea echipamentelor.
Decizia privind continuarea proiectului va aparține Nuclearelectrica, în calitate de acționar majoritar, însă Chisăliță așteaptă ca raportul solicitat să permită o evaluare concretă a viitorului investiției.
Redevențele pentru petrol și gaze ar putea fi majorate
O altă temă abordată a fost cea a redevențelor plătite pentru exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale. Chisăliță a anunțat că urmează discuții privind majorarea acestora, în condițiile în care unele contracte se apropie de expirare și vor trebui semnate sau prelungite.
Înainte de stabilirea noilor valori, acesta a solicitat realizarea unui studiu comparativ privind nivelul redevențelor practicate în alte state producătoare de hidrocarburi.