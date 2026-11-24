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Politica· 1 min citire
Kelemen Hunor, despre viitorul Guvernului Niculescu: ”Nu văd cine ar dori să iniţieze şi, mai ales, să voteze o moţiune de cenzură”
FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că actualul Guvern îşi va continua activitatea şi în 2027, întrucât nu există o majoritate parlamentară care să susţină adoptarea unei moţiuni de cenzură. Liderul UDMR nu a exclus marţi varianta depunerii unei moţiuni de cenzură, însă a subliniat că între iniţierea acesteia şi schimbarea Guvernului există un parcurs lung.
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