Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 nov. 2026, 18:47

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că actualul Guvern îşi va continua activitatea şi în 2027, întrucât nu există o majoritate parlamentară care să susţină adoptarea unei moţiuni de cenzură. Liderul UDMR nu a exclus marţi varianta depunerii unei moţiuni de cenzură, însă a subliniat că între iniţierea acesteia şi schimbarea Guvernului există un parcurs lung.

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