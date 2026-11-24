Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, în cadrul vizitei oficiale din Armenia, că România susține procesul de apropiere a Armeniei de Uniunea Europeană și își dorește consolidarea relațiilor bilaterale, atât în plan economic, cât și instituțional și de securitate. Șeful statului a discutat cu premierul armean despre dezvoltarea cooperării în domeniul tehnologiei informației, energie, infrastructură și securitate regională.
Nicușor Dan a subliniat că Armenia ocupă un loc special în relația României cu statele din regiune, inclusiv datorită comunității armene din România și contribuției importante pe care personalitățile de origine armeană au avut-o la dezvoltarea societății românești.
Printre personalitățile amintite de președinte s-au numărat Spiru Haret, Garabet Ibrăileanu, Gheorghe Asachi, Ana Aslan, Grigore Zambacian, Virgil Madgearu și generalul Iacob Zadik.
România susține apropierea Armeniei de Uniunea Europeană
Unul dintre principalele subiecte abordate în discuțiile dintre Nicușor Dan și premierul Armeniei a fost procesul de apropiere a statului armean de Uniunea Europeană.
Președintele României a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru acest parcurs și a evidențiat principalele direcții de cooperare dintre Armenia și UE: liberalizarea vizelor, consolidarea cooperării în domeniul securității, creșterea rezilienței instituționale, reforma instituțiilor, energia și infrastructura.
Cooperare economică și proiecte în domeniul tehnologiei informației
Un alt punct important al discuțiilor l-a reprezentat potențialul economic al relației bilaterale dintre România și Armenia.
Șeful statului a vorbit despre oportunitățile de dezvoltare a schimburilor economice și despre proiecte concrete de cooperare, cu accent pe tehnologia informației.
Nicușor Dan a apreciat că cele două state au un potențial economic important, care poate fi valorificat prin intensificarea colaborării și dezvoltarea unor parteneriate în domenii strategice.
Stabilitatea Caucazului de Sud, importantă pentru securitatea României
Situația regională și securitatea din Caucazul de Sud au fost, de asemenea, teme importante pe agenda discuțiilor.
Președintele României a salutat angajamentul Armeniei pentru stabilitate și securitate în regiune, precum și pentru dezvoltarea conectivității regionale.
Nicușor Dan a explicat că România are un interes direct în menținerea stabilității în Caucaz, dar și în intensificarea legăturilor economice dintre această regiune și zona Mării Negre.
Vizita lui Nicușor Dan în Armenia deschide noi perspective de colaborare
La finalul declarațiilor, Nicușor Dan a descris vizita oficială drept una foarte importantă pentru viitorul relațiilor dintre România și Armenia.
Președintele a transmis că discuțiile cu premierul armean creează premisele unei colaborări mai aprofundate în domenii economice, instituționale și de securitate și i-a mulțumit acestuia pentru dialog.