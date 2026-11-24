Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 nov. 2026, 12:50

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, în cadrul vizitei oficiale din Armenia, că România susține procesul de apropiere a Armeniei de Uniunea Europeană și își dorește consolidarea relațiilor bilaterale, atât în plan economic, cât și instituțional și de securitate. Șeful statului a discutat cu premierul armean despre dezvoltarea cooperării în domeniul tehnologiei informației, energie, infrastructură și securitate regională.

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