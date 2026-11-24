Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, susține unirea voluntară a localităților mici, despre care afirmă că ar putea aduce beneficii financiare și administrative importante comunităților. Printre avantajele prezentate de Firea se numără reducerea la jumătate a taxelor locale pentru următorii cinci ani, minimum 4 milioane de lei pentru investiții și acces mai rapid la fonduri europene.
Potrivit acesteia, comunitățile care vor decide să facă acest pas ar putea beneficia de facilități fiscale și finanțări consistente pentru proiecte locale.
În opinia sa, un alt avantaj important ar fi dezvoltarea infrastructurii și conectarea localităților la rețelele de utilități. Europarlamentarul consideră că unirea administrativă ar putea facilita accesul la fonduri europene și implementarea unor proiecte comune.
Ce se întâmplă cu buletinele și ghișeele după unirea localităților
Gabriela Firea a ținut să precizeze că reorganizarea administrativă nu ar trebui să afecteze viața de zi cu zi a locuitorilor și nici identitatea comunităților.
Ea a adăugat că satele nu vor dispărea, proiectele deja începute vor continua, iar dreptul la limba maternă va fi respectat.
Reforma administrativă, o soluție pentru comunitățile cu puțini locuitori? Ce spune Firea
În argumentația sa, fostul ministru atrage atenția asupra situației financiare a administrațiilor locale mici, care întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor curente și au resurse limitate pentru investiții.
În privința localităților care ar putea intra într-un asemenea proces, Gabriela Firea a menționat că discuțiile vizează atât comunitățile foarte mici, cu mai puțin de 1.500 de locuitori, cât și localitățile cu populații între 3.000 și 10.000 de locuitori. Evaluarea acestora ar urma să țină cont de criterii precum accesul la servicii medicale, școli, drumuri și utilități, dar și de capacitatea administrațiilor de a atrage fonduri pentru dezvoltare.
„Adevărata întrebare nu mai este dacă o facem, ci cum o facem”
Europarlamentarul PSD consideră că reorganizarea administrativă este o temă care nu mai poate fi amânată, în condițiile în care structura administrativă a României nu a mai trecut printr-o schimbare majoră de aproape 70 de ani.