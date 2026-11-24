Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 nov. 2026, 09:42

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, susține unirea voluntară a localităților mici, despre care afirmă că ar putea aduce beneficii financiare și administrative importante comunităților. Printre avantajele prezentate de Firea se numără reducerea la jumătate a taxelor locale pentru următorii cinci ani, minimum 4 milioane de lei pentru investiții și acces mai rapid la fonduri europene.

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