Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 nov. 2026, 07:06

Zi importantă pentru Călin Georgescu. Magistrații Curții de Apel București urmează să se pronunțe luni, 23 noiembrie, asupra contestației formulate de procurorii DIICOT împotriva deciziei prin care Tribunalul București a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Hotărârea va fi definitivă în această procedură și va stabili dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale poate beneficia de o măsură preventivă mai ușoară. Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

Distribuie articolul