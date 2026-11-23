Zi importantă pentru Călin Georgescu. Magistrații Curții de Apel București urmează să se pronunțe luni, 23 noiembrie, asupra contestației formulate de procurorii DIICOT împotriva deciziei prin care Tribunalul București a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Hotărârea va fi definitivă în această procedură și va stabili dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale poate beneficia de o măsură preventivă mai ușoară. Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.
Călin Georgescu află astăzi dacă poate ieși din arestul preventiv
Judecătorii Curții de Apel București sunt așteptați să pronunțe luni decizia privind contestația DIICOT în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Pronunțarea a fost amânată vineri, 20 noiembrie, după ce magistrații au analizat argumentele procurorilor și ale apărării. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost adus atunci la sediul Curții de Apel București, unde a asistat la ședința de judecată. După încheierea dezbaterilor, acesta a fost dus înapoi în Arestul Central al Poliției Capitalei.
Procurorii DIICOT solicită menținerea arestului preventiv, contestând hotărârea Tribunalului București din 9 noiembrie, prin care s-a decis înlocuirea acestei măsuri cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile. Dacă magistrații resping contestația procurorilor, hotărârea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu va deveni definitivă. În cazul admiterii contestației, Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv în baza măsurii analizate de instanță.
Ce au decis judecătorii la ultimele termene. Două hotărâri favorabile lui Georgescu
În ultimele săptămâni, instanțele au pronunțat mai multe hotărâri privind măsurile preventive în cazul lui Călin Georgescu. Pe 9 noiembrie, Tribunalul București a admis cererea formulată de fostul candidat și a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Judecătoarea Diana Nicoleta Costea a apreciat că o măsură mai puțin severă poate fi suficientă în această etapă a procedurilor.
În motivarea hotărârii, magistratul a arătat că nu există dovezi că banii din presupusa înșelăciune ar fi ajuns la Călin Georgescu. Totodată, judecătoarea a considerat că nu au fost prezentate argumente suficiente pentru a demonstra existența unui risc ridicat ca acesta să comită alte infracțiuni, care să nu poată fi prevenit printr-o măsură mai blândă. Instanța a stabilit și o serie de obligații, printre care purtarea unei brățări electronice de supraveghere și comunicarea periodică a informațiilor privind mijloacele sale de existență.
O altă decizie favorabilă fostului candidat a venit pe 18 noiembrie, când Tribunalul Ilfov a dispus, la rândul său, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Hotărârea nu a fost definitivă și a fost contestată de DIICOT. Astfel, situația juridică a lui Călin Georgescu este influențată de două hotărâri distincte, ambele contestate de procurori. Curtea de Apel București urmează să stabilească soluția definitivă pentru contestația privind decizia Tribunalului București din 9 noiembrie.
Călin Georgescu, în arest preventiv din 29 septembrie. Cum a evoluat dosarul
Călin Georgescu a fost plasat în arest preventiv la sfârșitul lunii septembrie, după ce procurorii DIICOT au contestat o decizie inițială prin care Tribunalul București stabilise măsura controlului judiciar. Ulterior, apărarea a solicitat în mai multe rânduri înlocuirea măsurii preventive, iar instanțele au analizat dacă se mai justifică menținerea fostului candidat în arest.
O primă hotărâre de plasare în arest la domiciliu, pronunțată în octombrie, a fost desființată de Curtea de Apel București, în urma contestației DIICOT. Pe 12 noiembrie, procurorii au dispus trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Dosarul a intrat astfel într-o nouă etapă, în timp ce instanțele continuă să analizeze măsurile preventive dispuse față de cei doi inculpați.
Dosarul de 1,1 milioane de euro. De ce este acuzat Călin Georgescu
Ancheta DIICOT a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că ar fi fost înșelat în cadrul unei presupuse operațiuni financiare legate de tranzacții cu metale prețioase. Potrivit anchetatorilor, acestuia i-ar fi fost propusă obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro, pentru care trebuia să achite o garanție. Călin Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul său, i-ar fi prezentat un cetățean italian ce s-ar fi recomandat drept reprezentant al unei bănci din Elveția.
Procurorii susțin că omul de afaceri ar fi achitat inițial un milion de euro, apoi încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis posibilitatea majorării finanțării până la 15 milioane de euro. Creditul nu ar mai fi fost acordat, iar suma totală de 1,1 milioane de euro nu ar fi fost restituită. Anchetatorii susțin că o parte din bani ar fi urmat să fie folosită pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu. În acest dosar, procurorii îi acuză pe Georgescu și Rusen de implicare într-un mecanism prin care omul de afaceri ar fi fost determinat să plătească sumele respective.
Ce urmează după hotărârea Curții de Apel București
Decizia așteptată luni, 23 noiembrie, va clarifica soarta contestației depuse de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București.
În cazul unei soluții favorabile lui Călin Georgescu, arestul preventiv ar putea fi înlocuit cu arestul la domiciliu, în condițiile stabilite de instanță. Dacă procurorii vor avea câștig de cauză, fostul candidat va rămâne în arest preventiv. Separat, rămâne de soluționat și contestația DIICOT privind hotărârea Tribunalului Ilfov din 18 noiembrie, care a dispus aceeași măsură mai blândă. Hotărârea Curții de Apel București va fi definitivă în privința contestației analizate luni, urmând să stabilească dacă măsura dispusă de Tribunalul București poate fi pusă în aplicare.