Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 14:32

Românii au pierdut sume uriașe în urma unor escrocherii cu investiții pe internet, iar pensionarii se numără printre cele mai afectate categorii. Numai în primele nouă luni ale anului 2026, prejudiciile raportate au depășit 73,6 milioane de lei și au ajuns la aproximativ 8,5 milioane de euro, potrivit unui studiu publicat sâmbătă, 21 noiembrie, de Poliția Română.

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