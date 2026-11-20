Anchetă explozivă marca Realitatea PLUS! Legăturile lui Sebastian Ghiță cu regimul lui Vladimir Putin ies la iveală. Jurnalistul de investigații din Republica Moldova, Valeriu Pașa a dezvăluit într-un interviu exclusiv realizat de Ana Maria Păcuraru, corespondent la Casa Albă, cum fugarul milionar este în strânsă legătură cu serviciile secrete rusești și cum răspunde ordinelor venite de la Moscova.
Documente scurse de la Kremlin și rețeaua de influență
Rețeaua de spionaj care destabilizează România a fost demascată. Documente secrete au fost scurse de la Kremlin și arată cum în gruparea de influență a Kremlinului se află fugarul Sebastian Ghiță.
Mesajul în care apare numele lui Sebastian Ghiță
Jurnalistul Valeriu Pașa a dezvăluit într-un interviu realizat de Ana Maria Păcuraru cum numele lui Sebastian Ghiță apare într-un mesaj din 24 aprilie 2025, transmis între un presupus agent rus care utiliza pseudonimul „Edward Bernays” și Sofia Zaharova, prezentată drept șefă de departament în administrația de la Kremlin.
„Ana Maria Păcurau: Dumneavoastră ați spus în trecut că formularea este fără echivoc și că proprietarul Romania TV, mă întorc la Sebastian Ghiță, era deja în contact cu agenți ruși. Pe ce vă bazați?
Jurnalistul Valeriu Pașa: Este expresia, acolo nu sunt opțiuni tip ”putem să intrăm în contact cu Sebastian Ghiță și să îi propunem așa ceva”. Se prezumă că acel contact a avut loc deja, există o înțelegere prealabilă, administrația prezidențială rusă fiind la curent, iar aici deja sunt idei concrete de ce s-ar putea face cu ăsta. Asta reiese din contextul acelei fraze, o interpretez foarte ușor, limba rusă o cunosc la perfecție. Și nu este de mirare, domnul Ghiță este refugiat, mă rog, fugar, cred că asta ar fi fromularea corectă, unde, în Serbia, cu un regim pro rus”
Apariția numelui lui Sebastian Ghiță în aceste documente îl plasează pe fostul deputat într-o controversă privind operațiunile secrete ale Moscovei. Influența sa în piața media românească ar fi putut reprezenta un element de interes pentru autorii presupusului plan de dezinformare.
Victor Ponta, o altă piesă în schema descrisă de jurnalist
În această schemă, o verigă extrem de importantă este Victor Ponta, promovat intens de televiziunea fugarului din portbagaj. După publicarea investigației din Armenia, Sebastian Ghiță a respins public acuzațiile privind presupusele sale legături cu Vladimir Putin și Kremlinul.
Firma asociată lui Ghiță și livrările electorale din Serbia
O investigație realizată de Public Record și jurnaliștii sârbi de la CINS a arătat că firma Ridzone Creative, asociată cercului de afaceri al lui Sebastian Ghiță, a livrat în 2022 peste un milion de materiale electorale către Partidul Progresist Sârb, formațiunea aflată la putere la Belgrad.
Valoarea produselor s-ar fi apropiat de trei milioane de euro. Mai mult, unele dintre transporturile internaționale au inclus escale în Rusia.
În acest context, relațiile dintre fostul deputat român și cercurile de putere de la Belgrad capătă o semnificație aparte. Serbia, stat care întreține relații politice și economice importante cu Federația Rusă, a devenit locul în care Sebastian Ghiță și-a continuat viața după fuga de justiția din România.