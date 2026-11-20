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Politica· 1 min citire
Cristian Vasilcoiu revine la Ministerul Muncii în funcția de secretar general adjunct
Foto/Arhivă
Publicat20 nov. 2026, 21:09
Actualizat20 nov. 2026, 21:11
Cristian Vasilcoiu a anunțat că a fost propus din nou pentru funcția de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, exprimându-și public recunoștința față de persoanele care au susținut această nominalizare. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, acesta le-a mulțumit ministrului Muncii, Petre Florin Manole, primarului Craiovei, Lia-Olguța Vasilescu, și secretarului general al PSD, Claudiu Manda.
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