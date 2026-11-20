Publicat 20 nov. 2026, 21:09 Actualizat 20 nov. 2026, 21:11

Cristian Vasilcoiu a anunțat că a fost propus din nou pentru funcția de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, exprimându-și public recunoștința față de persoanele care au susținut această nominalizare. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, acesta le-a mulțumit ministrului Muncii, Petre Florin Manole, primarului Craiovei, Lia-Olguța Vasilescu, și secretarului general al PSD, Claudiu Manda.

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