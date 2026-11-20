Publicat 20 nov. 2026, 14:08 Actualizat 20 nov. 2026, 14:17

Doi tineri, unul în vârstă de 21 de ani și celălalt de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de tâlhărie calificată și tentativă de omor, după un incident violent petrecut în Sectorul 4 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi târât un bărbat pe carosabil, pe o distanță de aproximativ 200 de metri, după ce i-ar fi prins mâna în geamul portierei unui autoturism. Cei doi urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.

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