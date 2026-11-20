Doi tineri, unul în vârstă de 21 de ani și celălalt de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de tâlhărie calificată și tentativă de omor, după un incident violent petrecut în Sectorul 4 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi târât un bărbat pe carosabil, pe o distanță de aproximativ 200 de metri, după ce i-ar fi prins mâna în geamul portierei unui autoturism. Cei doi urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.
Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), polițiștii au efectuat, joi, 19 noiembrie, cinci percheziții domiciliare în municipiul Giurgiu și în comuna Clejani, în cadrul cercetărilor desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
În urma activităților investigativ-operative și a probelor administrate, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de doi tineri, cercetați pentru tâlhărie calificată și tentativă la omor.
Cum s-a petrecut incidentul din Sectorul 4
Conform cercetărilor, incidentul s-ar fi petrecut pe 25 octombrie, în jurul orei 02:50, pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei. La volanul autoturismului s-ar fi aflat un tânăr de 21 de ani, iar în mașină ar mai fi fost trei pasageri, cu vârste de 16 și 17 ani.
Anchetatorii au stabilit că tânărul de 16 ani s-ar fi întâlnit cu un bărbat de 21 de ani pentru a-i vinde un cuțit. În loc să îi înmâneze obiectul, minorul ar fi încercat să îi ia banii și ar fi tras de mâna victimei, care se afla în exteriorul autoturismului.
Potrivit polițiștilor, situația a degenerat în momentul în care minorul i-ar fi prins mâna victimei prin geamul deschis al portierei din dreapta-spate și i-ar fi cerut șoferului să pornească mașina.
Deși bărbatul le-ar fi cerut celor aflați în autoturism să oprească, aceștia ar fi continuat deplasarea.
Percheziții de amploare în Giurgiu și Clejani
Pentru documentarea activității infracționale, polițiștii Capitalei au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul DGPMB și al polițiștilor din Inspectoratele de Poliție Județene Giurgiu și Botoșani.
Descinderile au avut loc în municipiul Giurgiu și în comuna Clejani. În urma acțiunilor, polițiștii au identificat atât șoferul în vârstă de 21 de ani, cât și cei trei pasageri, cu vârste de 16 și 17 ani. De asemenea, oamenii legii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă.
Doi suspecți, reținuți pentru 24 de ore. Procurorii cer arestarea preventivă
În urma probelor administrate, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de șoferul de 21 de ani și minorul de 16 ani.
Cei doi sunt cercetați pentru tâlhărie calificată și tentativă la omor, iar ulterior a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.
Cei doi urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.
Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, pentru stabilirea întregii activități infracționale și clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.