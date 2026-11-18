Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 18 nov. 2026, 10:54

Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și procurorii DIICOT au efectuat miercuri, 18 noiembrie, cinci percheziții domiciliare în județul Teleorman, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare a banilor. Anchetatorii suspectează că peste 100 de persoane au fost înșelate prin intermediul unor anunțuri de vânzare publicate pe o rețea de socializare.

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