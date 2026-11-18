Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și procurorii DIICOT au efectuat miercuri, 18 noiembrie, cinci percheziții domiciliare în județul Teleorman, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare a banilor. Anchetatorii suspectează că peste 100 de persoane au fost înșelate prin intermediul unor anunțuri de vânzare publicate pe o rețea de socializare.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, gruparea ar fi fost formată din aproximativ 30 de persoane și ar fi acționat în perioada septembrie 2024 – ianuarie 2025.
Cum ar fi fost păcălite victimele
Suspecții ar fi publicat anunțuri de vânzare care păreau legitime, apoi îi determinau pe cei interesați să acceseze linkuri către pagini false de autentificare. Prin această metodă, ar fi obținut controlul asupra conturilor de socializare ale victimelor și le-ar fi blocat accesul la propriile profiluri.
Ulterior, folosindu-se de conturile compromise, membrii grupării ar fi cerut bani altor persoane, în numele titularilor acestora. Sumele solicitate ar fi fost transferate în conturi bancare deschise pe numele unor membri ai grupării.
Potrivit anchetatorilor, banii obținuți în acest mod ar fi fost utilizați pentru achiziționarea de criptomonede, cu scopul de a ascunde proveniența fondurilor.
Peste 20 de persoane, duse la audieri
În cadrul operațiunii au fost puse în executare peste 20 de mandate de aducere. Persoanele vizate urmează să fie conduse la sediul DIICOT Pitești pentru audieri.
La acțiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman, precum și jandarmi.
Cercetările continuă pentru stabilirea rolului fiecărei persoane implicate și pentru documentarea întregii activități infracționale. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.