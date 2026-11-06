Actorul Russell Brand riscă ani grei de închisoare. Noi acuzații după condamnarea pentru viol și agresiune sexuală

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 nov. 2026, 17:58

Actorul britanic Russell Brand ar putea ajunge din nou în fața justiției, după ce noi presupuse victime ar fi dispuse să depună mărturie împotriva sa. Avertismentul vine de la șeful Poliției Metropolitane din Londra, la o zi după condamnarea actorului britanic pentru viol și agresiune sexuală.

Distribuie articolul