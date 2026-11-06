Actorul Russell Brand riscă ani grei de închisoare. Noi acuzații după condamnarea pentru viol și agresiune sexuală
Actorul Russell Brand ar putea fi acuzat din nou. Foto/Profimedia
Actorul britanic Russell Brand ar putea ajunge din nou în fața justiției, după ce noi presupuse victime ar fi dispuse să depună mărturie împotriva sa. Avertismentul vine de la șeful Poliției Metropolitane din Londra, la o zi după condamnarea actorului britanic pentru viol și agresiune sexuală.
Russell Brand, fostul soț al cântăreței Katy Perry și una dintre cele mai cunoscute vedete britanice care au ajuns la Hollywood, ar putea fi vizat de noi plângeri penale. Șeful Poliției Metropolitane din Londra consideră că alte presupuse victime ar putea prinde curaj să vorbească după condamnarea actorului pentru viol și agresiune sexuală. Între timp, acesta riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea, iar pronunțarea sentinței este așteptată luni.
Poliția britanică nu exclude apariția unor noi victime
Mark Rowley, comisarul Poliției Metropolitane din Londra, a declarat pentru BBC că experiența altor anchete care au vizat persoane publice condamnate pentru infracțiuni sexuale arată că, de multe ori, după pronunțarea unei sentințe, apar noi plângeri.
Oficialul britanic consideră că verdictul în cazul lui Russell Brand ar putea încuraja și alte femei să se adreseze autorităților.
„Cu siguranță nu aș fi surprins dacă ar mai apărea multe alte victime”, a afirmat Mark Rowley.
Acesta a explicat că o condamnare poate schimba perspectiva celor care au trecut prin experiențe similare, oferindu-le încrederea necesară pentru a vorbi despre ceea ce li s-a întâmplat.
Potrivit comisarului, faptul că victimele văd că mărturiile lor pot fi luate în serios și că autorii pot fi trași la răspundere reprezintă un element important pentru încurajarea altor persoane să depună plângeri.
Reacția premierului britanic după condamnarea lui Russell Brand
Cazul a provocat reacții și în rândul clasei politice britanice. Premierul Andy Burnham și-a exprimat aprecierea față de femeile care au avut curajul să vorbească despre comportamentul fostului comediant și să contribuie la tragerea acestuia la răspundere.
Întrebat despre un mesaj de susținere pe care i l-a transmis lui Russell Brand pe platforma X, în 2014, Burnham a declarat că, la acel moment, nu cunoștea întreaga amploare a comportamentului acestuia.
În perioada respectivă, Brand beneficia de o vizibilitate considerabilă în spațiul public, iar unii politicieni de stânga încercau să valorifice popularitatea sa în rândul alegătorilor tineri.
„Infracțiunile sale sunt îngrozitoare. A fost tras la răspundere pe bună dreptate”, a declarat premierul britanic.
Russell Brand, printre cele mai cunoscute personalități britanice condamnate pentru infracțiuni sexuale
Condamnarea lui Russell Brand readuce în atenție mai multe cazuri care au zguduit industria divertismentului din Marea Britanie.
Printre personalitățile britanice cunoscute care au fost implicate în dosare de infracțiuni sexuale se numără fostul prezentator BBC Huw Edwards, care a recunoscut că a realizat imagini indecente cu minori, precum și artistul Rolf Harris, găsit vinovat în 2014 de agresarea sexuală a unor fete minore.
Cazul lui Brand se înscrie într-o serie de scandaluri care au ridicat întrebări despre felul în care notorietatea, influența și poziția profesională a unor vedete au putut contribui la ascunderea sau ignorarea comportamentelor abuzive.
Ce fapte au dus la condamnarea actorului britanic
Russell Brand, în vârstă de 51 de ani, a fost găsit vinovat joi pentru o acuzație de viol și trei acuzații de agresiune sexuală. Faptele s-au petrecut la mijlocul anilor 2000, în perioada în care actorul se afla în plină ascensiune profesională și lucra pentru posturile de televiziune Channel 4 și BBC.
Trei dintre cele patru femei care au depus mărturie în proces aveau legături profesionale cu industria media.
Unele dintre victime au explicat că nu au reclamat incidentele imediat după producerea lor, deoarece statutul și popularitatea lui Brand le făceau să se teamă că nu vor fi crezute. În plus, femeile se temeau că o eventuală plângere le-ar putea compromite cariera.
Mărturiile au scos la iveală și atmosfera de intimidare pe care unele angajate susțin că o resimțeau în mediul profesional din jurul vedetelor.
Unul dintre episoadele pentru care actorul a fost condamnat s-a petrecut în 2009 și a avut loc în prezența a doi producători.
Potrivit mărturiei victimei, aceștia i-ar fi transmis că Brand urma să continue colaborarea profesională numai dacă femeia accepta să îi facă un masaj. În timpul acestuia, actorul și-ar fi plasat fața între picioarele ei.
Femeia a declarat că a semnalat incidentul la momentul respectiv superiorului său direct de la Channel 4, însă nu a primit sprijinul pe care îl aștepta.
În fața juraților, aceasta a descris un mediu dominat de teamă și de toleranță față de comportamentele sexiste, mascate uneori sub forma unor glume.
Russell Brand este anchetat și pentru alte presupuse violuri
Problemele juridice ale fostului soț al lui Katy Perry nu se limitează la condamnarea pronunțată joi. Poliția britanică desfășoară investigații și în legătură cu alte două presupuse violuri, unul dintre cazuri implicând o fată care avea 16 ani la momentul respectiv.
Autoritățile nu exclud posibilitatea ca numărul plângerilor să crească, mai ales dacă alte presupuse victime vor decide să vorbească după verdictul din procesul actual.
Sentința în cazul lui Russell Brand este așteptată luni. Până atunci, atenția rămâne concentrată atât asupra pedepsei pe care o va primi actorul, cât și asupra posibilelor evoluții ale investigațiilor care îl vizează.
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