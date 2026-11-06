Alertele cu bombă din Europa. Gruparea rusă „Statul Masculin” neagă orice implicare
Gruparea rusă „Statul Masculin” neagă orice implicare în alertele cu bombe. Foto/FB
Alertele cu bombă care au provocat haos pe mai multe aeroporturi din Europa au adus în atenție gruparea extremistă rusă „Statul Masculin”. Indicată drept posibilă sursă a amenințărilor, organizația neagă orice implicare și susține că nu mai există de mai mulți ani.
Seria amenințărilor cu bombă care a provocat perturbări în transportul aerian european continuă. Printre cele mai recente incidente se numără o alertă privind un avion Ryanair care opera pe ruta Roma-Lisabona și o amenințare care a vizat o cursă Wizz Air de la Praga la Roma. Aeronava companiei ungare a fost redirecționată către Veneția, ca măsură de precauție. În paralel, autoritățile irlandeze analizează posibilitatea existenței unei campanii coordonate de intimidare, după ce mai multe sedii ale unor instituții media din Dublin au fost evacuate, relatează BBC.
„Statul Masculin” respinge acuzațiile privind alertele cu bombă
Gruparea extremistă rusă „Statul Masculin” a reacționat ironic la informațiile care o asociază cu seria de amenințări transmise prin e-mail către instituții și operatori din Europa.
Într-un mesaj publicat pe Telegram, reprezentanții rețelei au respins orice legătură cu incidentele și au contestat chiar existența organizației sub vechea denumire.
„Ce Statul Masculin? Unde l-ați văzut? Nu mai există de mulți ani. Dacă mâine semnează o scrisoare de la Putin, spre exemplu, veți încerca atunci să dați de președintele nostru pentru a-i pune această întrebare stupidă?”, au transmis reprezentanții grupării.
Mesajul a apărut pe canalul de Telegram asociat fondatorului mișcării, Vladislav Pozdnyakov. După ce autoritățile ruse au interzis oficial activitatea organizației în 2021, aceasta a fost redenumită „Legiunea Masculină”.
În pofida dezmințirilor, publicația italiană La Stampa consideră că există indicii care leagă rețeaua de amenințările recente. Jurnaliștii au ridicat inclusiv problema unei posibile utilizări a grupării în operațiuni de război hibrid, care ar putea servi intereselor Moscovei.
Până în prezent, aceste suspiciuni nu echivalează cu o confirmare oficială a responsabilității organizației pentru alertele false.
E-mailuri suspecte, trimise prin servere asociate Columbiei
Unul dintre mesajele care au declanșat măsuri importante de securitate a fost primit joi dimineață, la ora 07:21, de reprezentanții Aeroporti di Roma (ADR) și de structurile responsabile cu securitatea aeroportului Fiumicino.
Mesajul era redactat în limba italiană și provenea de la o adresă electronică mascată, aparent asociată unor servicii publice de sănătate din Bogota, Columbia. Originea tehnică a mesajului nu stabilește însă, de una singură, identitatea persoanei sau grupului care l-a transmis.
Autorul amenințării pretindea că membri ai organizației „Statul Masculin” ar fi amplasat explozibili în două aeronave. Mesajul conținea și referiri la o presupusă acțiune împotriva a ceea ce expeditorul numea „regimul feminist” din Italia.
Amenințarea a determinat activarea procedurilor de securitate. Unele aeronave au fost redirecționate, iar aviația militară italiană a intervenit pentru escortarea unui avion până la aterizare.
Verificările efectuate ulterior nu au identificat explozibili la bordul aeronavelor vizate. Cu toate acestea, incidentele au impus intervenții de urgență și au afectat desfășurarea normală a traficului aerian.
Legături cu războiul hibrid și operațiunile de destabilizare din Europa
Gruparea „Statul Masculin” nu este necunoscută în mediul investigațiilor privind extremismul online. Potrivit analizelor realizate de Bellingcat, încă din 2022, rețeaua promova mesaje radicale și violente, inclusiv în contextul invaziei ruse în Ucraina.
Evoluția recentă a amenințărilor din mai multe state europene readuce în discuție riscurile asociate operațiunilor de influență și tacticilor de război hibrid.
Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a atras atenția asupra unei succesiuni de incidente care, în opinia sa, ar putea indica existența unor interese comune în alimentarea tensiunilor sociale și amplificarea sentimentului de insecuritate.
Oficialul a făcut referire la mai multe episoade recente, inclusiv incidente legate de frigidere și de aprovizionarea cu sânge în Franța, precum și la actualele alerte false cu bombă.
„Mi se pare că, zi după zi, de la incidentele care au implicat frigiderele până la aprovizionarea cu sânge în Franța și acum aceste alarme false, sunt unii care au un interes în alimentarea tensiunilor. Interesul nostru este să facem exact invers și să asigurăm securitatea țării”, a declarat Guido Crosetto.
Amenințările care au vizat aeroporturi și instituții din mai multe state europene au readus în atenție vulnerabilitatea infrastructurii critice în fața campaniilor de intimidare și dezinformare. Chiar și atunci când alertele se dovedesc false, efectele pot fi importante: evacuări, devieri de aeronave, întârzieri și mobilizarea unor resurse considerabile de securitate.
Pentru autoritățile europene, provocarea este identificarea celor care coordonează aceste acțiuni și stabilirea eventualelor legături dintre grupările extremiste, rețelele de propagandă și operațiunile de influență externe.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News