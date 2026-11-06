Alertele cu bombă din Europa. Gruparea rusă „Statul Masculin” neagă orice implicare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 nov. 2026, 17:33

Alertele cu bombă care au provocat haos pe mai multe aeroporturi din Europa au adus în atenție gruparea extremistă rusă „Statul Masculin”. Indicată drept posibilă sursă a amenințărilor, organizația neagă orice implicare și susține că nu mai există de mai mulți ani.

Distribuie articolul