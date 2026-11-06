Se află Rusia în spatele amenințărilor cu bombă care au vizat aeroporturi și companii aeriene din Europa? Ce se știe până acum - Analiză BBC

Publicat 6 nov. 2026, 13:05 Actualizat 6 nov. 2026, 13:12

Cel puțin 21 de zboruri și mai multe aeroporturi europene au fost afectate joi, 5 noiembrie, de amenințări cu bombă. Avertismentele au venit în val, unul după altul, și au creat panică. În aproape toate cazurile - cu excepția aeroportului Heathrow din Londra, amenințările au fost considerate suficient de credibile pentru a determina devierea aeronavelor vizate sau chiar, în cazul Italiei, ridicarea de la sol a avioanelor de vânătoare pentru escortarea acestora, scrie BBC, într-o analiză a evenimentelor din ultimele peste 72 de ore. Toate amenințările s-au dovedit a fi false. Acest lucru nu înseamnă însă că următoarele nu ar putea fi reale, spun jurnaliștii britanici.

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