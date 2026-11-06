Se află Rusia în spatele amenințărilor cu bombă care au vizat aeroporturi și companii aeriene din Europa? Ce se știe până acum - Analiză BBC

Cel puțin 21 de zboruri și mai multe aeroporturi europene au fost afectate joi, 5 noiembrie, de amenințări cu bombă. Avertismentele au venit în val, unul după altul, și au creat panică. În aproape toate cazurile - cu excepția aeroportului Heathrow din Londra, amenințările au fost considerate suficient de credibile pentru a determina devierea aeronavelor vizate sau chiar, în cazul Italiei, ridicarea de la sol a avioanelor de vânătoare pentru escortarea acestora, scrie BBC, într-o analiză a evenimentelor din ultimele peste 72 de ore. Toate amenințările s-au dovedit a fi false. Acest lucru nu înseamnă însă că următoarele nu ar putea fi reale, spun jurnaliștii britanici.
BBC atrage atenția asupra faptului că nu este surprinzător faptul că natura simultană și coordonată a acestor alarme false care au vizat companiile aeriene, alături de alte acțiuni ostile desfășurate în Europa, îi determină pe unii să suspecteze Rusia.
După o serie de atacuri cibernetice și apariția unor drone în circumstanțe misterioase deasupra unor obiective sensibile la începutul acestui an, în ultimele zile au fost raportate și alte incidente: piratarea de la distanță a sistemelor de congelare din supermarketuri, precum și a unui centru de transfuzie sanguină, un incident suspect la granița Poloniei cu Rusia și, în 5 august, un atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle din Germania, pe care ministrul german de Interne l-a atribuit public Moscovei.
Este Rusia în spatele acestor acțiuni?
Există numeroase voci, spun cei de la BBC, care susțin că, pe baza exclusivă a indiciilor circumstanțiale, acestea ar putea reprezenta încă un exemplu de război „hibrid”, „în zona gri” sau „sub pragul conflictului” (situat sub o anumită limită sau valoare necesară pentru a declanșa un răspuns - n.r.). Este vorba despre acțiuni care afectează infrastructura sau societatea unei țări, dar care sunt, de regulă, anonime, pot fi negate de cei responsabili și nu ating nivelul care ar declanșa activarea Articolului 5 al NATO și, implicit, un răspuns colectiv al Occidentului.
Moscova este cu siguranță furioasă pe NATO pentru sprijinul acordat Ucrainei, prin care Alianța a contribuit la zădărnicirea planurilor Kremlinului de a ocupa această țară și de a-i pune practic capăt independenței, opinează BBC. De asemenea, bloggeri ruși au sugerat că, dacă dronele ucrainene fac în prezent aeroporturile din Rusia nesigure, iar sancțiunile occidentale împiedică avioanele rusești să intre în spațiul aerian european, atunci de ce nu ar trebui ca și statele occidentale să resimtă aceleași consecințe?
Cu toate acestea, până joi seara, 5 noiembrie, nu au apărut dovezi concrete care să lege amenințările false cu bombă de Rusia, Iran sau de grupări intermediare controlate de acestea.
Unde duce primul indiciu?
Joi dimineață, 5 noiembrie, autoritățile aeroportuare din Roma au primit un e-mail ce conținea o amenințare care părea să fie trimis în numele grupării „Fighters of the Male State” („Luptătorii Statului Masculin”).
Potrivit BBC, denumirea face, cel mai probabil, referire la gruparea rusă Muzhskoi Legion („Legiunea Bărbătească”), o organizație de extremă dreapta cu opinii atât de radicale încât a fost interzisă de o instanță din Moscova în 2021. Cu toate acestea, gruparea a continuat să aibă zeci de mii de urmăritori online pe Telegram, în timp ce susținea invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, începută în 2022.
De altfel, joi, 5 noiembrie, tot BBC scria că amenințările de pe aeroportul italian au fost revendicate de „Luptătorii Statului Masculin”, care susține că vizează un „regim feminist” și dorește să „își lase amprenta în istorie”. Aceștia au amenințat că vor „înroși cerul” prin explozii, potrivit BBC.
Chiar dacă e-mailul trimis la Roma este autentic – și cine poate garanta că nu este vorba despre un alt grup care folosește această denumire pentru a-și ascunde identitatea? –, este puțin probabil ca mesajul să ofere indicii suficiente pentru ca poliția și autoritățile aeroportuare să identifice persoanele care se află în spatele acestor alarme false și motivele lor, mai scrie BBC în analiza publicată vineri, 6 noiembrie, la o zi după valul de alerte cu bombă în mai multe avioane și aeroporturi din Europa.
BBC: Autoritățile europene trebuie să urmeze dovezile, nu presupunerile
Pentru polițiile naționale, autoritățile aeroportuare și ministerele transporturilor care încearcă să afle cine se află în spatele acestor amenințări și cum pot limita efectele lor atunci când se vor repeta, obiectivul nu este să indice suspecții pe care îi consideră cei mai probabili vinovați.
Ceea ce trebuie să facă este să urmeze indiciile concrete și dovezile verificabile – dacă reușesc să le găsească, mai atrag atenția jurnaliștii britanici