Proteste în Franța pe 6 și 7 noiembrie. Ce se întâmplă la Paris în weekend

Franța traversează o nouă perioadă de tensiuni sociale, după manifestațiile de amploare organizate joi, 5 noiembrie 2026. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe, nemulțumiți de salarii,scumpiri și situația serviciilor publice. Vestele galbene au făcut apel la continuarea acțiunilor vineri și au anunțat o nouă zi de manifestații pentru sâmbătă, 7 noiembrie.
Câți oameni au protestat în Franța pe 5 noiembrie
Bilanțul oficial al Ministerului de Interne francez indică 575.000 de participanți la manifestațiile organizate joi în întreaga țară. Dintre aceștia, aproximativ 65.000 au fost în Paris.
În mai multe orașe au fost semnalate incidente. Ministerul de Interne a raportat 448 de rețineri și 53 de membri ai forțelor de ordine răniți. Au existat tensiuni la Rennes, Marsilia, Nantes, Bordeaux, Strasbourg și Toulouse. La nivel național au fost mobilizați aproximativ 70.000 de membri ai forțelor de ordine.
La Paris, manifestația principală a pornit din Place de la République și s-a îndreptat spre Place de la Nation. Potrivit relatărilor din presa franceză, marșul s-a desfășurat în mare parte într-o atmosferă calmă, deși poliția a intervenit în anumite zone.
Sunt anunțate proteste și vineri, 6 noiembrie
Mișcarea vestelor galbene a cerut continuarea mobilizării vineri, 6 noiembrie, prin greve, blocaje și acțiuni locale.
În unele zone din regiunea capitalei sunt așteptate în continuare acțiuni ale elevilor, inclusiv blocarea unor licee. Apelurile la mobilizare au fost lansate în mediul online, însă amploarea acțiunilor de vineri este încă incertă.
Parisul, în centrul unei noi manifestații sâmbătă
Pentru sâmbătă, 7 noiembrie, vestele galbene au anunțat o nouă rundă de proteste, denumită „Actul IV”, cu sloganul „Pentru egalitate reală”.
În Paris, organizatorii au propus ca participanții să se adune în Place de la Concorde, începând cu ora 14:00. Autoritățile au respins în trecut unele solicitări de marș în această zonă, considerată sensibilă din cauza apropierii de instituții importante.
Coordonarea vestelor galbene a anunțat manifestații și în alte orașe, printre care Bordeaux, Toulouse și Lyon. O hartă a organizatorilor cuprindea aproximativ 33 de acțiuni, un număr mai mic decât cel al manifestațiilor din săptămânile precedente.
De ce au ieșit francezii în stradă
Nemulțumirile care au alimentat protestele sunt legate în principal de puterea de cumpărare, salarii, condițiile de muncă și reducerea resurselor alocate serviciilor publice. Mișcarea a atras și elevi, studenți și grupuri care contestă politicile guvernamentale.
Premierul Sébastien Lecornu a anunțat organizarea unei conferințe sociale luni, 9 noiembrie, la care vor participa reprezentanți ai sindicatelor și ai organizațiilor patronale. Discuțiile ar urma să vizeze în special salariile și puterea de cumpărare.