Proteste în Franța pe 6 și 7 noiembrie. Ce se întâmplă la Paris în weekend

Publicat 6 nov. 2026, 09:03 Actualizat 6 nov. 2026, 09:17

Franța traversează o nouă perioadă de tensiuni sociale, după manifestațiile de amploare organizate joi, 5 noiembrie 2026. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe, nemulțumiți de salarii,scumpiri și situația serviciilor publice. Vestele galbene au făcut apel la continuarea acțiunilor vineri și au anunțat o nouă zi de manifestații pentru sâmbătă, 7 noiembrie.

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