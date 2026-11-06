Medvedev spune ce se schimbă pentru Rusia și Ucraina după alegerile din SUA: „Trump a pierdut zdrobitor lupta”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 nov. 2026, 09:55

Înfrângerea republicanilor la alegerile pentru Congresul Statelor Unite nu va afecta, cel puțin pentru moment, interesele Rusiei. Este reacția fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care susține că Donald Trump a suferit o înfrângere categorică și avertizează că Ucraina ar putea să nu mai țină cont de poziția liderului american. Declarațiile vin după ce democrații au câștigat controlul ambelor camere ale Congresului, rezultat care ar putea complica politica externă a administrației Trump și negocierile privind războiul din Ucraina.

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