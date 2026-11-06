Medvedev spune ce se schimbă pentru Rusia și Ucraina după alegerile din SUA: „Trump a pierdut zdrobitor lupta”

Înfrângerea republicanilor la alegerile pentru Congresul Statelor Unite nu va afecta, cel puțin pentru moment, interesele Rusiei. Este reacția fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care susține că Donald Trump a suferit o înfrângere categorică și avertizează că Ucraina ar putea să nu mai țină cont de poziția liderului american. Declarațiile vin după ce democrații au câștigat controlul ambelor camere ale Congresului, rezultat care ar putea complica politica externă a administrației Trump și negocierile privind războiul din Ucraina.
Medvedev, după înfrângerea republicanilor: Nu cred că va afecta semnificativ Rusia
Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a comentat joi, 5 noiembrie, rezultatul alegerilor americane de la jumătatea mandatului. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, oficialul rus a recunoscut amploarea înfrângerii suferite de republicani, dar a susținut că schimbarea raportului de forțe din Congres nu va avea, deocamdată, consecințe importante pentru Moscova. Potrivit acestuia, Rusia trebuie să își urmărească în continuare propriile obiective, indiferent de evoluțiile politice de la Washington.
Fostul lider de la Kremlin consideră că principalele preocupări ale Moscovei rămân războiul din Ucraina și sancțiunile economice impuse Rusiei. În opinia sa, noua majoritate democrată ar putea pune presiune asupra administrației americane, însă acest lucru nu înseamnă automat că Washingtonul își va modifica imediat politica față de Rusia. Medvedev a sugerat că Donald Trump se va confrunta cu decizii tot mai dificile, atât în privința sprijinului acordat Ucrainei, cât și în ceea ce privește eventualele noi sancțiuni împotriva Moscovei.
Avertismentul lui Medvedev: Ucraina ar putea să nu mai țină cont de Trump
Medvedev a făcut și o serie de afirmații la adresa conducerii de la Kiev, susținând că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu îl lua suficient de în serios pe Donald Trump nici înaintea alegerilor. Oficialul rus a descris discuțiile dintre Moscova și administrația americană privind Ucraina drept destul de utile, dar a afirmat că acestea nu au determinat o schimbare importantă în atitudinea autorităților ucrainene. În opinia sa, victoria democraților ar putea încuraja Kievul să ignore și mai mult pozițiile exprimate de liderul de la Casa Albă.
Fostul președinte rus a susținut că Ucraina ar putea să nu mai țină cont de un președinte american pe care îl consideră slăbit politic în urma rezultatului electoral. Medvedev a avertizat însă că Donald Trump rămâne un lider imprevizibil, ale cărui decizii sunt greu de anticipat. El a evocat inclusiv posibilitatea ca Washingtonul să limiteze anumite forme de sprijin tehnologic sau informațional acordat Ucrainei, deși a apreciat că o asemenea decizie este puțin probabilă în actualul context politic american.
Democrații au câștigat Congresul. Ce se poate schimba pentru Donald Trump
Alegerile din 3 noiembrie 2026 au adus o schimbare importantă pe scena politică americană. Partidul Democrat a câștigat controlul Camerei Reprezentanților și al Senatului, punând capăt majorității republicane din cele două camere. Noua configurație a Congresului, care își va începe activitatea în ianuarie 2027, le va oferi democraților mai multă influență asupra adoptării legilor, finanțării programelor federale și supravegherii activității administrației Trump. Totodată, parlamentarii ar putea exercita o presiune mai mare asupra politicii externe a Casei Albe.
În ceea ce privește războiul din Ucraina, noua majoritate ar putea susține reluarea sau extinderea ajutorului american pentru Kiev și o politică mai fermă de sancțiuni împotriva Rusiei. Totuși, Donald Trump își păstrează atribuțiile prezidențiale, inclusiv rolul central în conducerea diplomației americane.
Președintele poate utiliza dreptul de veto împotriva proiectelor legislative, iar anularea unui asemenea veto necesită o majoritate de două treimi în ambele camere. În aceste condiții, efectele rezultatului electoral asupra negocierilor dintre Rusia și Ucraina vor depinde de deciziile viitoare ale Congresului și ale administrației americane.