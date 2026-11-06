Proiectul lui Trump pentru un arc memorial de 76 de metri în Washington, blocat de tribunal. Ce se întâmplă cu construcția

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 6 nov. 2026, 08:38

Un judecător federal din Statele Unite a blocat temporar planurile administrației Donald Trump de a construi un arc memorial monumental, cu o înălțime de 76 de metri, în apropierea centrului orașului Washington. Ordinul de restricție temporară, emis vineri dimineață, 6 noiembrie, suspendă începerea lucrărilor pentru 14 zile și reprezintă un obstacol juridic important pentru unul dintre proiectele prin care președintele american dorește să remodeleze capitala SUA, relatează Associated Press (AP).

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