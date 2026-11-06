Proiectul lui Trump pentru un arc memorial de 76 de metri în Washington, blocat de tribunal. Ce se întâmplă cu construcția

Un judecător federal din Statele Unite a blocat temporar planurile administrației Donald Trump de a construi un arc memorial monumental, cu o înălțime de 76 de metri, în apropierea centrului orașului Washington. Ordinul de restricție temporară, emis vineri dimineață, 6 noiembrie, suspendă începerea lucrărilor pentru 14 zile și reprezintă un obstacol juridic important pentru unul dintre proiectele prin care președintele american dorește să remodeleze capitala SUA, relatează Associated Press (AP).
Decizia a fost luată de judecătoarea federală Tanya Chutkan, care a emis un ordin temporar de restricție prin care a împiedicat administrația să înceapă construcția arcului memorial, scriu jurnaliștii de la Associated Press (AP). Hotărârea vine după ce proiectul obținuse, cu o zi înainte, aprobarea finală din partea Comisiei Naționale de Planificare a Capitalei (National Capital Planning Commission), într-un vot de 8 la 4.
Potrivit AP, aprobarea a fost acordată după o audiere de aproximativ nouă ore, în cadrul căreia zeci de persoane și-au exprimat opoziția față de construirea monumentului.
Cât costă arcul memorial de 76 de metri pe care Trump vrea să-l construiască
Monumentul propus de Donald Trump ar urma să aibă o înălțime de 76 de metri și să fie amplasat în apropierea centrului capitalei americane. Proiectul face parte din planurile președintelui republican de a schimba aspectul Washingtonului și de a lăsa o amprentă arhitecturală asupra orașului. Deși Comisia Națională de Planificare a Capitalei a dat undă verde construcției, proiectul se confruntă în continuare cu provocări juridice. Costul final al monumentului și sursa de finanțare nu sunt încă stabilite oficial. Unele estimări vehiculate au indicat însă un buget de până la 100 de milioane de dolari.
Înainte de intervenția instanței, reprezentanții administrației au transmis că lucrările ar putea începe imediat după obținerea aprobărilor necesare. Procedura presupunea și emiterea unei decizii finale de autorizare din partea Departamentului de Interne, precum și publicarea notificării corespunzătoare de către Serviciul Parcurilor Naționale.
Ordinul judecătoresc de restricție temporară a intervenit după seria de demersuri administrative încheiate joi, inclusiv votul favorabil al comisiei federale.
Ce alte proiecte pregătește Trump pentru remodelarea capitalei SUA
Construcția monumentului nu este singura inițiativă prin care Donald Trump încearcă să transforme aspectul capitalei americane.
Potrivit Associated Press, președintele a promovat mai multe proiecte și intervenții, de la renovarea unuia dintre terenurile publice de golf ale orașului până la amenințarea cu demolarea Centrului John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului. Aceste inițiative ar putea intra în atenția Congresului în urma alegerilor de la jumătatea mandatului menționate în materialul AP, care au schimbat raportul de control politic asupra legislativului american.