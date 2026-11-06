Noi detalii în cazul masacrului din Turcia. 8 persoane au fost ucise și una e în stare gravă

Publicat 6 nov. 2026, 09:17 Actualizat 6 nov. 2026, 09:25 Sursă Realitatea PLUS

Cel puțin 8 oameni au murit în urma mai multor atacuri armate care au avut loc într-o provincie din vestul Turciei. Atacatorul a reușit să fugă cu o mașină pe care a furat-o și pe care ulterior a abandonat-o. După o operațiune de amploare, polițiștii au reușit să îl aresteze. Mai multe camere de supraveghere l-au surprins pe individ. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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