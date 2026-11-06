Noi detalii în cazul masacrului din Turcia. 8 persoane au fost ucise și una e în stare gravă

Cel puțin 8 oameni au murit în urma mai multor atacuri armate care au avut loc într-o provincie din vestul Turciei. Atacatorul a reușit să fugă cu o mașină pe care a furat-o și pe care ulterior a abandonat-o. După o operațiune de amploare, polițiștii au reușit să îl aresteze. Mai multe camere de supraveghere l-au surprins pe individ. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
Atacatorul a furat o mașină și a încercat să fugă
Opt persoane au fost ucise, iar o alta a fost grav rănită în urma unei serii de atacuri armate în vestul Turciei. Potrivit presei locale, victimele au fost găsite în mai multe locuri, în trei vehicule diferite.
Atacul a avut loc în cursul serii, într-o zonă rurală, conform Anadolu. Două dintre victime erau profesoare și au fost găsite pe un drum secundar, cu răni grave. Au fost transportate de urgență la spital, însă medicii nu au putut să le salveze viața.
Alte trei cadavre au fost găsite într-o zonă aflată la o jumătate de oră distanță de mers cu mașina spre nord-est. Încă trei morți au fost identificați într-o localitate situată spre est. O persoană a supraviețuit, dar are răni grave și este în stare critică.
Ucigașul a fugit cu o mașină furată, iar autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare. Individul s-a împotmolit în noroi cu mașina, iar apoi a plecat pe jos.
Ulterior, bărbatul a fost prins în provincia Eskişehir. Atacul armat comis de acesta vine după un altul care a avut loc în Turcia tot anul acesta, într-un colegiu. În acel caz, vinovat a fost un adolescent de 14 ani care a ucis un profesor și nouă copii de 10 și 11 ani.