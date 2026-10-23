Marina Voica a ajuns la spital. Cu ce probleme se confruntă îndrăgita artistă
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Marina Voica, în vârstă de 90 de ani, a fost transportată de urgență la spital și internată imediat. Îndrăgita artistă se confruntă de mai mulți ani cu probleme de sănătate.
Marina Voica a ajuns la spital după ce s-a confruntat cu amețeli
Marina Voica, una dintre vocile cunoscute ale muzicii ușoare românești, a ajuns la spital după ce, cu câteva zile înainte, ar fi acuzat stări accentuate de amețeală. Potrivit informațiilor publicate de presa mondenă, artista a fost internată pentru evaluare medicală. Până în prezent, cântăreața nu a oferit detalii suplimentare despre starea sa de sănătate.
În vârstă de 90 de ani, Marina Voica a avut de-a lungul timpului mai multe probleme medicale, inclusiv afecțiuni cardiace care au necesitat o intervenție chirurgicală complexă.
Operația pe cord deschis care a marcat ultimii ani
Cu aproximativ cinci ani în urmă, artista a trecut printr-o operație pe cord deschis, efectuată la o clinică din Brașov. La momentul respectiv, potrivit relatărilor din presă, intervenția a fost considerată necesară din cauza unor leziuni grave la nivelul a două valve ale inimii.
Marina Voica ar fi povestit că problemele cardiace ar putea avea legătură cu o infecție de care suferise în tinerețe. Operația a durat aproximativ trei ore, fiind una dintre cele mai dificile experiențe medicale prin care a trecut cântăreața.
Recuperarea nu a însemnat însă sfârșitul problemelor de sănătate. La câteva luni după intervenția cardiacă, artista a avut nevoie din nou de îngrijiri medicale, de această dată în urma unei intoxicații alimentare. Episodul a avut loc la Câmpina, iar starea sa s-ar fi îmbunătățit după administrarea unei perfuzii.
Marina Voica, de la studiile economice la succesul în muzică
Marina Voica s-a născut la 3 septembrie 1936, în orașul Ivanovo, pe atunci parte a Uniunii Sovietice. Înainte de a deveni cunoscută publicului român, a urmat cursurile Facultății de Finanțe și Credit din Moscova.
În perioada studenției l-a cunoscut pe Marcel Voica, românul cu care s-a căsătorit. După terminarea studiilor, artista s-a stabilit în România și a început să lucreze la ADAS, instituție cunoscută ulterior sub numele de Administrația Asigurărilor de Stat.
Drumul său profesional avea însă să ia o direcție diferită. Talentul muzical și aparițiile televizate au ajutat-o să intre rapid în atenția publicului, iar cariera artistică a devenit principala sa preocupare.
Piesa care a contribuit la consacrarea artistei
Un moment important în evoluția sa profesională a fost apariția în emisiunea „Tinere talente”, realizată de Valeriu Lazarov la Televiziunea Română. În 1960, Marina Voica a interpretat piesa „Pe aripa vântului”, melodie care a contribuit la afirmarea sa în muzica ușoară.
În anii care au urmat, artista și-a construit un repertoriu apreciat de public și a devenit o prezență constantă în emisiunile de divertisment. Stilul său interpretativ și repertoriul variat au ajutat-o să se remarce într-o perioadă importantă pentru dezvoltarea muzicii ușoare din România.
O carieră de peste cinci decenii
Marina Voica se numără printre interpretele care au avut o activitate artistică îndelungată. De-a lungul carierei, a înregistrat sute de melodii, distribuite pe discuri, casete și CD-uri, iar interpretările sale au fost difuzate la radio și televiziune.
Artista a susținut, de asemenea, spectacole și turnee atât în România, cât și în străinătate. Repertoriul său și aparițiile scenice au contribuit la consolidarea unui loc important în istoria muzicii ușoare românești.
Cu o carieră care se întinde pe mai bine de cinci decenii, Marina Voica rămâne o figură cunoscută a scenei muzicale, iar publicul continuă să urmărească informațiile despre activitatea și starea sa de sănătate.
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