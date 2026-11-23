Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 23 nov. 2026, 12:17

Elena Cârstea a trecut prin momente dificile după ce a revenit în România și a ajuns la Spitalul Floreasca din București. Cântăreața a fost internată la Terapie Intensivă, unde a petrecut 48 de ore, iar în această dimineață a vorbit despre experiența prin care a trecut.

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