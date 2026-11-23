Elena Cârstea a trecut prin momente dificile după ce a revenit în România și a ajuns la Spitalul Floreasca din București. Cântăreața a fost internată la Terapie Intensivă, unde a petrecut 48 de ore, iar în această dimineață a vorbit despre experiența prin care a trecut.
Artista, în vârstă de 64 de ani, locuiește de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii și a revenit în România pe 12 noiembrie. Venise pentru a-și rezolva câteva probleme stomatologice, însă vizita s-a transformat într-o perioadă dificilă, după ce a început să se simtă rău încă de la sosirea pe Aeroportul Otopeni.
Elena Cârstea, 48 de ore la Terapie Intensivă
Potrivit informațiilor prezentate despre situația artistei, starea sa s-a agravat în zilele de după sosirea în țară. Problemele respiratorii au devenit suficient de serioase încât să fie nevoie de internarea la Spitalul Floreasca. Elena Cârstea a petrecut 48 de ore la Terapie Intensivă, înainte de a continua îngrijirile medicale în spital.
Apropiații au povestit anterior că artista avea dificultăți mari de respirație și că saturația oxigenului ajunsese la puțin peste 80% în momentul în care a fost dusă la spital. Compozitorul Cristian Faur, unul dintre prietenii cântăreței, a spus că situația i-a îngrijorat pe cei care îi erau alături.
Într-o declarație acordată presei după internare, Elena Cârstea a explicat că problemele ar fi pornit de la o gripă care a evoluat într-o infecție pulmonară. Artista spunea atunci că nu se simțea încă bine și că avea nevoie de câteva zile pentru a-și reveni.
Ce se știe despre starea de sănătate a cântăreței
În ultimele zile, apropiații au transmis că artista a început să aibă unele semne de ameliorare. Cristian Faur a vizitat-o la spital și a povestit că Elena Cârstea a reușit să se odihnească mai bine și să mănânce câte ceva.
Deocamdată, nu au fost făcute publice toate detaliile investigațiilor medicale. Artista rămâne sub supravegherea medicilor, iar recuperarea sa depinde de evoluția stării de sănătate.
Familia Elenei Cârstea, stabilită în Statele Unite, a fost informată despre situația cântăreței. Potrivit declarațiilor unei persoane apropiate, una dintre fiicele artistei urma să vină în România pentru a-i fi alături și pentru a o însoți înapoi în America după ce starea ei se va stabiliza.