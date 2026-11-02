Costum controversat de Halloween: afaceristă, în mijlocul unui scandal după ținuta aleasă

Martha Stewart, celebra femeie de afaceri americană, se confruntă cu un val de reacții negative după ce a ales un costum controversat pentru Halloween. Vedeta, în vârstă de 85 de ani, s-a deghizat într-o persoană fără adăpost, iar imaginea publicată pe rețelele sociale a provocat numeroase comentarii critice. În urma reacțiilor din mediul online, aceasta a decis să șteargă fotografia și a oferit explicații despre mesajul pe care a dorit să îl transmită.
Costumul de Halloween care a provocat controverse în mediul online
Alegerea făcută de Martha Stewart nu a fost primită cu entuziasm de toată lumea. Femeia de afaceri a publicat o fotografie în care apărea costumată într-o persoană fără adăpost, însă reprezentarea unei probleme sociale atât de sensibile sub forma unei deghizări de Halloween a stârnit nemulțumiri.
Mai mulți utilizatori au considerat că o astfel de alegere poate trivializa dificultățile prin care trec oamenii care nu au un acoperiș deasupra capului. Discuțiile au devenit și mai intense din cauza contrastului dintre situația financiară privilegiată a vedetei și personajul pe care a ales să îl interpreteze.
Martha Stewart este cunoscută pentru averea sa impresionantă și stilul de viață luxos, iar acest lucru a alimentat criticile apărute după publicarea imaginii.
Ce explicații a oferit Martha Stewart după valul de critici
După ce fotografia a generat reacții negative, vedeta a hotărât să o elimine de pe rețelele sociale. Ulterior, aceasta a transmis un mesaj prin intermediul publicației Page Six, în care a explicat că intenția sa nu a fost să îi jignească pe cei aflați în situații dificile.
Potrivit declarației sale, costumul ar fi trebuit să atragă atenția asupra fenomenului persoanelor fără adăpost și asupra problemelor sociale cu care acestea se confruntă.
„Sunt profund mâhnită că ținuta mea de Halloween de ieri, care a fost gândită pentru a aduce mai multă atenție asupra problemei foarte grave a persoanelor fără adăpost, a ofensat oameni. Nu aceasta a fost niciodată intenția mea”, a transmis Martha Stewart publicației americane.
Vedeta a încercat astfel să clarifice motivul din spatele alegerii sale, subliniind că nu a urmărit să transforme suferința unor oameni într-o glumă.
De ce a fost atât de criticată alegerea vedetei
Controversa a readus în atenție sensibilitatea subiectului persoanelor fără adăpost. Pentru cei care au criticat-o, transformarea unei astfel de realități într-un costum de petrecere poate transmite un mesaj nepotrivit, indiferent de intenția celui care îl poartă.
Situația a fost amplificată și de notorietatea Marthei Stewart, una dintre cele mai cunoscute personalități din industria americană a stilului de viață, gastronomiei și amenajărilor interioare.
Ștergerea fotografiei și declarația ulterioară au venit după ce imaginea a început să circule și să fie intens comentată în mediul online.