Costum controversat de Halloween: afaceristă, în mijlocul unui scandal după ținuta aleasă

Publicat 2 nov. 2026, 15:52 Actualizat 2 nov. 2026, 15:54

Martha Stewart, celebra femeie de afaceri americană, se confruntă cu un val de reacții negative după ce a ales un costum controversat pentru Halloween. Vedeta, în vârstă de 85 de ani, s-a deghizat într-o persoană fără adăpost, iar imaginea publicată pe rețelele sociale a provocat numeroase comentarii critice. În urma reacțiilor din mediul online, aceasta a decis să șteargă fotografia și a oferit explicații despre mesajul pe care a dorit să îl transmită.

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