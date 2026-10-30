Ai lăsat costumul de Halloween pe ultima sută de metri? 15 idei rapide și creative
Doi copii costumați în fantome
Petrecerea de Halloween se apropie, invitația este deja în telefon, dar costumul lipsește? Nu trebuie să alergi prin magazine și nici să cheltuiești o avere pentru o costumație reușită. Cu câteva haine din dulap, puțin machiaj și câteva accesorii poți transforma o ținută obișnuită într-un costum original, gata în mai puțin de o oră.
Am adunat 15 idei de costume de Halloween pentru copii, adulți și cupluri, inclusiv variante pe care le poți face aproape în întregime din lucruri pe care le ai deja acasă. Unele sunt amuzante, altele înfricoșătoare, iar câteva sunt potrivite chiar și pentru cei care nu vor să poarte o costumație complicată.
Costume pentru copii
Când vine vorba despre costume de Halloween pentru copii, cele mai bune alegeri sunt cele ușor de recunoscut, comode și suficient de creative încât să îi bucure pe cei mici.
1. Fantoma clasică
Este probabil cel mai rapid costum de Halloween. Ai nevoie de un cearșaf alb sau de o bucată de material subțire, în care să faci două deschizături pentru ochi. Ai grijă ca materialul să nu ajungă până la podea și să nu îi acopere copilului vederea. Pentru o variantă mai comodă, poți folosi un tricou alb supradimensionat și pantaloni în aceeași culoare.
2. Pisica neagră
Un tricou și o pereche de pantaloni negri sunt suficiente pentru baza costumului. Adaugă o bentiță cu urechi de pisică, desenează un nas mic și câteva mustăți cu un creion cosmetic potrivit pentru piele. O coadă realizată din material textil completează costumația.
3. Mumia
Îmbracă-l pe cel mic în haine albe sau bej și adaugă fâșii de material textil, așezate peste tricou și pantaloni. Este o idee simplă, potrivită și pentru copiii care vor un costum înfricoșător.
4. Micul vampir
O cămașă albă, pantaloni negri și o pelerină improvizată dintr-un material închis la culoare pot deveni un costum de vampir. Adaugă o fundă sau o vestă, iar dacă cel mic dorește, completează ținuta cu doi colți decorativi. Nu este nevoie de machiaj complicat.
Pentru copiii mai mari, inclusiv pentru cei care caută costume de Halloween pentru copii de 10-12 ani, poți alege și personaje inspirate din filme sau jocuri. Un detectiv misterios, un pirat ori un magician sunt variante care nu par prea copilărești și pot fi realizate fără cumpărături speciale.
Costume pentru adulți
Dacă nu ai pregătit nimic pentru petrecere, nu înseamnă că trebuie să renunți la costumație. Pentru adulți, câteva haine bine combinate și un accesoriu potrivit pot crea un costum de Halloween reușit.
5. Vampirul elegant
Ai nevoie de o cămașă albă, pantaloni negri și o jachetă sau un sacou închis la culoare. Dacă ai o pelerină, cu atât mai bine. Un machiaj palid, puțin fard închis în jurul ochilor și un accent roșu la buze completează ținuta. Este o alegere potrivită atât pentru costume de Halloween pentru femei, cât și pentru costume de Halloween pentru bărbați.
6. Vrăjitoarea modernă
O rochie neagră, cizme și o pălărie cu vârf ascuțit sunt suficiente. Dacă nu ai pălărie, poți folosi o bentiță cu accesorii tematice. Pentru un aspect mai dramatic, alege un ruj închis și accentuează ochii cu machiaj.
7. Zombie de la birou
Ai o cămașă veche, o pereche de pantaloni și o cravată pe care nu le mai folosești? Transformă-le într-o costumație de zombie. Poartă hainele puțin dezordonate, folosește machiaj gri pentru a crea un aspect palid și accentuează cearcănele. Este una dintre cele mai amuzante idei de costume Halloween adulți, mai ales dacă mergi la petrecere direct după serviciu.
8. Detectivul misterios
Un palton, o pălărie, o pereche de ochelari și o lupă sunt suficiente pentru o ținută inspirată din filmele polițiste. Poți purta și un carnețel în care să notezi „indicii” imaginare. Este o variantă potrivită pentru cei care nu vor să folosească machiaj sau măști.
Costume de cuplu
Dacă mergi la petrecere împreună cu partenerul, puteți alege două costume care se completează. Nu trebuie să cumpărați ținute identice. Uneori, contrastul dintre ele este chiar partea amuzantă.
9. Înger și demon
Unul dintre voi poartă haine albe, o aureolă și, eventual, aripi, iar celălalt alege o ținută neagră sau roșie, coarne și o coadă decorativă. Accesoriile pot fi realizate din carton, hârtie și sârmă îmbrăcată în material textil.
10. Morticia și Gomez Addams
Pentru ea, o rochie lungă, neagră, și părul aranjat drept sunt suficiente. El poate purta un costum negru, o cămașă și o mustață desenată sau aplicată. Este una dintre cele mai recognoscibile idei de costume de Halloween pentru cupluri și nu necesită prea multe pregătiri.
11. Vampir și victimă
Unul dintre voi se transformă în vampir elegant, cu pelerină și machiaj dramatic. Celălalt poate purta o cămașă albă, haine în culori deschise și câteva detalii decorative realizate cu machiaj roșu.
Costume din ce ai prin casă
Nu ai nevoie de un magazin specializat pentru o costumație reușită. Deschide dulapul, caută câteva accesorii uitate prin sertare și încearcă una dintre următoarele variante.
12. Hoțul de bijuterii
Un tricou în dungi, pantaloni negri, o căciulă și o sacoșă mică în care să pui câteva bijuterii false. Costumul este ușor de realizat și poate fi purtat atât de adulți, cât și de copii. Dacă nu ai tricou în dungi, unul simplu, negru, funcționează la fel de bine.
13. Bucătarul înfricoșător
Un șorț, o cămașă albă și o bonetă improvizată din hârtie sunt suficiente. Poți adăuga un polonic sau o lingură de lemn ca accesoriu. Pentru un efect de Halloween, folosește un machiaj discret, cu umbre închise în jurul ochilor.
Accesorii și machiaj rapid
Uneori, nu ai nevoie de un costum complet. O ținută simplă poate deveni una de Halloween cu ajutorul câtorva detalii.
14. Scheletul din haine negre
Poartă un tricou și pantaloni negri, apoi lipește sau coase pe material forme albe care imită oasele. Dacă ai puțin timp în plus, poți desena modelul pe tricou cu vopsea specială pentru textile. Pentru față, folosește machiaj alb și negru, cu care să conturezi ochii și liniile unui schelet.
15. Zâna întunecată
O rochie neagră sau mov, o pereche de aripi și o bentiță decorată cu flori artificiale pot crea o costumație originală. Adaugă machiaj în tonuri închise și puțin sclipici cosmetic. Este o idee potrivită pentru cei care preferă un costum mai elegant, fără elemente horror evidente.
Dacă ai foarte puțin timp, concentrează-te pe accesorii. O pălărie de vrăjitoare, o pelerină, o pereche de urechi de pisică, colți decorativi sau o mască pot schimba complet o ținută obișnuită. Pentru machiaj, poți folosi farduri închise, ruj roșu și creioane cosmetice, dar numai produse destinate aplicării pe piele.
Așadar, dacă ai lăsat costumația pe ultima sută de metri, nu te panica. Un tricou negru, o cămașă albă, câteva accesorii și puțină imaginație pot fi suficiente. Cele mai bune idei de costume Halloween nu sunt neapărat cele mai scumpe, ci cele în care te simți bine și te distrezi.
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