Ai lăsat costumul de Halloween pe ultima sută de metri? 15 idei rapide și creative

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 30 oct. 2026, 23:34

Petrecerea de Halloween se apropie, invitația este deja în telefon, dar costumul lipsește? Nu trebuie să alergi prin magazine și nici să cheltuiești o avere pentru o costumație reușită. Cu câteva haine din dulap, puțin machiaj și câteva accesorii poți transforma o ținută obișnuită într-un costum original, gata în mai puțin de o oră.

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