Punch de Halloween și dulciuri de petrecere: rețete rapide
FOTO: FoodSafety.gov
O petrecere de Halloween nu este completă fără băuturi colorate, prăjituri tematice și gustări care să-i încânte pe invitați. Fie că organizezi o seară pentru copii, o întâlnire cu prietenii sau o petrecere costumată, poți pregăti rapid câteva rețete simple, cu ingrediente ușor de găsit.
Am adunat câteva idei de dulciuri Halloween, băuturi și gustări care nu necesită mult timp în bucătărie.
Punch de Halloween fără alcool
Un punch colorat este alegerea ideală pentru masa de Halloween, mai ales dacă participă și copiii. Poți folosi suc de portocale, suc de mere, limonadă și fructe proaspete pentru o băutură aromată, cu un aspect spectaculos.
Ingrediente:
500 ml suc de portocale;
500 ml suc de mere;
500 ml limonadă sau apă minerală;
1 portocală tăiată felii;
1 măr tăiat cubulețe;
câteva fructe de pădure;
gheață.
Mod de preparare:
Amestecă sucul de portocale cu cel de mere într-un vas mare. Adaugă feliile de portocală, cubulețele de măr și fructele de pădure. Înainte de servire, toarnă limonada sau apa minerală și pune cuburi de gheață.
Pentru un efect special, poți congela câteva fructe în cuburile de gheață sau poți folosi forme tematice. Servește băutura într-un bol transparent, decorat cu autocolante de Halloween, astfel încât culoarea punch-ului să fie vizibilă.
O altă variantă este punch-ul roșu, pregătit din suc de merișoare, suc de mere și puțină limonadă.
Punch pentru adulți
Pentru o petrecere dedicată adulților, poți pregăti un punch cu fructe și vin spumant sau rom. Băutura trebuie preparată într-un recipient încăpător și servită rece.
Ingrediente:
500 ml suc de merișoare;
500 ml suc de portocale;
250 ml apă minerală;
250 ml vin spumant sau prosecco;
1 portocală;
1 măr;
gheață;
câteva frunze de mentă.
Mod de preparare:
Toarnă sucul de merișoare și sucul de portocale într-un bol mare. Adaugă fructele tăiate felii și frunzele de mentă. Pune recipientul la frigider pentru aproximativ o oră, pentru ca aromele să se combine.
Chiar înainte de servire, adaugă apa minerală, vinul spumant și gheața. Amestecă ușor și servește în pahare transparente.
Pentru decor, poți folosi felii de portocală și zahăr colorat pe marginea paharelor. Menționează invitaților că băutura conține alcool și păstreaz-o separat de punch-ul fără alcool.
Prăjituri cu dovleac
Dovleacul este unul dintre ingredientele vedetă ale toamnei și se potrivește foarte bine în deserturile de Halloween. O prăjitură pufoasă cu dovleac și scorțișoară este ușor de pregătit și poate fi decorată în ton cu petrecerea.
Ingrediente:
250 g piure de dovleac copt;
200 g făină;
150 g zahăr;
2 ouă;
100 ml ulei;
1 linguriță scorțișoară;
1 plic praf de copt;
un praf de sare.
Mod de preparare:
Bate ouăle cu zahărul, apoi adaugă uleiul și piureul de dovleac. Încorporează făina amestecată cu praful de copt, scorțișoara și sarea. Amestecă până obții o compoziție omogenă.
Toarnă aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și introdu-l în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, timp de aproximativ 30–40 de minute. Verifică dacă prăjitura este coaptă folosind o scobitoare.
După răcire, o poți decora cu zahăr pudră, glazură de ciocolată sau forme din pastă de zahăr. Pentru un aspect de Halloween, desenează pânze de păianjen din ciocolată topită.
Brioșe și biscuiți tematici
Brioșele sunt printre cele mai practice dulciuri de Halloween, deoarece pot fi pregătite în porții individuale și decorate în multe feluri. Poți face o rețetă simplă de brioșe cu cacao, peste care să adaugi cremă de ciocolată sau glazură portocalie.
Brioșe rapide cu cacao:
2 ouă;
150 g zahăr;
100 ml lapte;
100 ml ulei;
180 g făină;
2 linguri de cacao;
1 plic de praf de copt.
Amestecă ingredientele lichide, adaugă ingredientele uscate și omogenizează compoziția. Pune aluatul în forme de brioșe și coace aproximativ 20–25 de minute la 180 de grade Celsius.
După ce se răcesc, decorează-le cu glazură portocalie și bomboane mici din ciocolată. Poți transforma fiecare brioșă într-o fantomă folosind cremă albă și câteva puncte de ciocolată pentru ochi.
Biscuiți în formă de dovleac și fantomă:
250 g făină;
125 g unt rece;
100 g zahăr pudră;
un ou.
Frământă rapid aluatul, apoi lasă-l la frigider aproximativ 30 de minute. Întinde-l și decupează forme de dovleci, fantome sau lilieci.
Coace biscuiții 10–12 minute la 180 de grade Celsius. După răcire, îi poți decora cu glazură colorată sau ciocolată topită. Sunt ușor de transportat și pot fi împărțiți în punguțe individuale pentru invitați.
Gustări pentru copii
La o petrecere pentru cei mici, masa poate include și gustări sărate, nu doar prăjituri. Prezentarea contează foarte mult, iar câteva ingrediente obișnuite pot deveni preparate amuzante, inspirate de Halloween.
Iată câteva idei rapide:
Banane fantomă: taie bananele în jumătăți și folosește bucățele mici de ciocolată pentru ochi și gură.
Mandarine dovleac: curăță mandarinele și pune în mijlocul fiecăreia o bucățică mică de țelină sau castravete, pentru a imita codița dovleacului.
Mini-pizza păianjen: pregătește mini-pizza cu sos de roșii și cașcaval, apoi folosește măsline negre tăiate pentru a forma păianjeni.
Degete de vrăjitoare: taie morcovi în bastonașe și folosește câte o felie de ardei sau migdală pentru a imita unghia. Poți servi gustarea cu un sos de iaurt.
Mere monstru: taie merele în felii groase, decupează o mică deschizătură și umple cu unt de arahide, dacă nu există alergii, sau cu cremă de brânză. Adaugă bucățele de căpșuni pentru a imita limba.
Cu puțină imaginație, poți pregăti un meniu variat fără să petreci ore întregi în bucătărie. Aceste rețete de Halloween sunt ușor de adaptat, iar un punch colorat, câteva brioșe decorate și gustările în forme amuzante vor transforma masa într-un punct de atracție al petrecerii.
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