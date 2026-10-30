Punch de Halloween și dulciuri de petrecere: rețete rapide

Publicat 30 oct. 2026, 19:20 Actualizat 30 oct. 2026, 19:26

O petrecere de Halloween nu este completă fără băuturi colorate, prăjituri tematice și gustări care să-i încânte pe invitați. Fie că organizezi o seară pentru copii, o întâlnire cu prietenii sau o petrecere costumată, poți pregăti rapid câteva rețete simple, cu ingrediente ușor de găsit.

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