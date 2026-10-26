Sorin Grindeanu anunță două reforme majore pentru care PSD va propune angajarea răspunderii Guvernului. Termenul: martie 2027

Președintele social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat luni, după ședința conducerii partidului, că va propune premierului Luca Niculescu angajarea separată a răspunderii Guvernului pentru reforma administrativ-teritorială și reorganizarea aparatului guvernamental. Cele două reforme ar urma să fie realizate până în martie 2027, iar la acestea se va adăuga bugetul de stat pentru anul viitor, potrivit declarațiilor liderului social-democrat.
Ce reforme propune PSD
În urma ședinței Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu a declarat că partidul va propune măsuri concrete pentru reforma statului și relansarea economică, criticând dezbaterile prelungite pe tema reformelor.
Reforma administrativ-teritorială: comasarea localităților mici
Prima propunere vizează reforma administrativ-teritorială, care ar urma să prevadă comasarea localităților mici, cu menținerea serviciilor publice pentru cetățeni.
Potrivit lui Sorin Grindeanu, coordonarea acestei reforme din partea PSD îi va reveni europarlamentarului Dragoș Benea. Măsura, spun el, face parte din planul anunțat de social-democrați pentru reorganizarea administrației publice, urmând ca detaliile să fie stabilite în cadrul demersurilor guvernamentale.
Reorganizarea aparatului guvernamental și a companiilor de stat
Cea de-a doua propunere vizează reorganizarea la nivel guvernamental. Planul prezentat de liderul PSD include reducerea și comasarea agențiilor, precum și reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat care înregistrează pierderi ori nu își mai justifică existența. Potrivit lui Grindeanu, coordonatorul acestei reforme ar urma să fie vicepremierul Marian Neacșu.
Cele două propuneri ar urma să fie înaintate premierului Luca Niculescu, prin procedura angajării răspunderii Guvernului, a mai spus Grindeanu.
Când ar trebui să fie adoptate reformele
Sorin Grindeanu a precizat că cele două reforme ar trebui să fie realizate într-un interval de timp rezonabil, până în martie 2027. În același calendar de priorități intră și bugetul pentru anul 2027.
Anunțul a fost făcut luni, după ședința conducerii PSD, în cadrul căreia au fost discutate prioritățile partidului privind reforma statului și relansarea economică.