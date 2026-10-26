Sorin Grindeanu anunță două reforme majore pentru care PSD va propune angajarea răspunderii Guvernului. Termenul: martie 2027

Publicat 26 oct. 2026, 12:21 Actualizat 26 oct. 2026, 12:24

Președintele social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat luni, după ședința conducerii partidului, că va propune premierului Luca Niculescu angajarea separată a răspunderii Guvernului pentru reforma administrativ-teritorială și reorganizarea aparatului guvernamental. Cele două reforme ar urma să fie realizate până în martie 2027, iar la acestea se va adăuga bugetul de stat pentru anul viitor, potrivit declarațiilor liderului social-democrat.

Distribuie articolul