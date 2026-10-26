Publicat 26 oct. 2026, 11:41 Actualizat 26 oct. 2026, 11:57

Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a transmis luni, 26 octombrie, un mesaj ferm după ședința Biroului Permanent Național (BPN) al partidului, subliniind că social-democrații au intrat la guvernare pentru a rezolva problemele concrete ale românilor, „după un an și jumătate de austeritate și de guvernare cu barda”.

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