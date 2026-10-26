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Politica· 3 min citire

Live Sorin Grindeanu, după ședința PSD: Prioritatea sunt problemele românilor, nu conflictele politice

Sorin Grindeanu, la declarații / Sursa foto - Captură video

Sorin Grindeanu, la declarații / Sursa foto - Captură video

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Scris deDana Bărăgan
Publicat26 oct. 2026, 11:41
Actualizat26 oct. 2026, 11:57

Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a transmis luni, 26 octombrie, un mesaj ferm după ședința Biroului Permanent Național (BPN) al partidului, subliniind că social-democrații au intrat la guvernare pentru a rezolva problemele concrete ale românilor, „după un an și jumătate de austeritate și de guvernare cu barda”.

Președintele PSD a declarat că partidul își propune să schimbe direcția guvernării, prin măsuri de relansare economică și protejare a puterii de cumpărare. Acesta a criticat politicile de austeritate din ultima perioadă și a anunțat că va propune premierului două reforme pentru care Guvernul să își angajeze răspunderea: reorganizarea administrativ-teritorială și restructurarea aparatului guvernamental.

PSD exclude majorarea taxelor în 2027

Liderul social-democrat a transmis, luni, că partidul pe care îl conduce nu va susține noi taxe pentru populație și companiile românești, susținând că economia are nevoie de predictibilitate și de măsuri care să stimuleze dezvoltarea.

Nu vom accepta risipa banului public, dar nici nu vom accepta ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată prin introducerea unor noi taxe pentru români și pentru firmele românești. De aceea, vreau să fiu foarte clar, fiindcă am văzut o dezbatere în aceste zile: anul viitor, taxele pentru români și companiile românești nu vor crește. Economia are nevoie de predictibilitate, iar acest lucru îl vom asigura

— a declarat Grindeanu.

Totodată, liderul PSD a criticat direcția economic impusă de Bolojan și a afirmat că partidul trebuie să reprezinte un factor de echilibru între măsurile de austeritate și populismul fără soluții concrete.

Am ales, până la urmă, o cale de mijloc, și anume aceea ca PSD să își dorească să fie un factor de echilibru între populismul fără soluții și austeritatea care, în ultimul an și jumătate, a sărăcit populația și a blocat economia, așa cum vedem cu toții

— a afirmat liderul social-democrat.

Reforma administrativ-teritorială și reorganizarea aparatului guvernamental

Printre principalele priorități anunțate de Sorin Grindeanu se numără și reforma administrativ-teritorială, care ar urma să includă comasarea localităților mici, fără eliminarea serviciilor publice destinate cetățenilor.

De aceea, vom propune și voi propune prim-ministrului Luca Niculescu două lucruri.

În primul rând, angajarea răspunderii Guvernului pentru reforma administrativ-teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Din partea Partidului Social Democrat, coordonatorul acestei reforme va fi domnul europarlamentar Dragoș Benea.

— a precizat acesta

Cea de-a doua reformă vizează restructurarea instituțiilor guvernamentale, prin reducerea numărului de agenții și reorganizarea companiilor de stat care înregistrează pierderi sau a căror existență nu se mai justifică.

În al doilea rând, angajarea răspunderii Guvernului pentru reorganizarea la nivel guvernamental, și anume reducerea și comasarea agențiilor, precum și reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere ori care nu își mai justifică existența. Din partea PSD, coordonatorul acestei reforme va fi domnul vicepremier Marian Neacșu

— a declarat liderul PSD.

Potrivit acestuia, cele două reforme ar trebui să fie adoptate într-un interval de timp rezonabil, în următoarele săptămâni și luni, până în primăvara anului viitor.

Bugetul pentru 2027, după stabilirea măsurilor de reformă

Liderul social-democrat a precizat că elaborarea bugetului pentru 2027 trebuie corelată cu reformele propuse, astfel încât măsurile de reorganizare să aibă efecte și asupra cheltuielilor statului.

Evident, la aceste două reforme se va adăuga și un element foarte important, și anume bugetul pentru 2027. Aș vedea prioritățile într-o ordine puțin diferită: mai întâi, cele două reforme, care au, până la urmă, un impact și asupra bugetului, iar apoi bugetul pentru 2027

— a explicat el.

În același context, președintele PSD a anunțat că le-a cerut miniștrilor să prezinte măsurile concrete prin care vor contribui la relansarea economică și la protejarea veniturilor populației.

Mai mult, în ședința de astăzi am cerut fiecărui ministru să prezinte modul în care va realiza această schimbare de paradigmă pe care am solicitat-o, având două obiective majore: relansarea economică și protejarea puterii de cumpărare a populației vulnerabile și a clasei de mijloc

— a arătat președintele PSD.

Cum vrea PSD să se asigure că măsurile propuse vor fi aplicate?

Pentru monitorizarea programului de guvernare, liderul PSD a recomandat înființarea unor structuri de politici publice la nivelul fiecărui minister. Acestea ar urma să urmărească permanent aplicarea măsurilor asumate și să formuleze propuneri cu impact economic și social.

Le-am recomandat miniștrilor (...) să înființeze la nivelul fiecărui minister un fel de unitate de politici publice, formată din angajați ai ministerului, care să monitorizeze permanent implementarea acestui program de guvernare și să propună politici publice cu impact, menținând, în același timp, dialogul deschis cu patronatele și sindicatele

— a declarat acesta.

Liderul social-democrat a susținut că schimbările trebuie să fie vizibile într-un timp cât mai scurt și că ministerele trebuie să rezolve cu prioritate problemele urgente rămase restante.

Fonduri pentru serviciile de urgență și despăgubiri pentru secetă

Printre prioritățile imediate se numără asigurarea fondurilor necesare pentru unitățile de primiri urgențe (UPU) și serviciile de ambulanță, precum și acordarea despăgubirilor pentru secetă.

În domeniul agriculturii, acesta a menționat și reluarea exportului de ovine, precum și discuțiile de la Bruxelles privind închiderea și evaluarea stadiului Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

În ceea ce privește infrastructura, liderul PSD a făcut referire la mai multe tronsoane de drum care ar urma să fie deschise circulației în perioada următoare, inclusiv în zona Bucureștiului și pe ruta Pitești–Sibiu, pe segmentul Curtea de Argeș–Tigveni.

PSD anunță evaluări lunare ale programului de guvernare

Pentru a verifica aplicarea măsurilor anunțate, liderul social-democrat a precizat că vor fi organizate analize lunare privind stadiul implementării programului de guvernare.

Să știți că vom face analize lunare pentru a verifica stadiul implementării măsurilor din programul de guvernare, astfel încât să nu mai fim luați prin surprindere de acum înainte

— a mai spus Sorin Grindeanu.

Totodată, președintele PSD a transmis că este pregătit să colaboreze direct cu premierul și cu membrii Cabinetului pentru accelerarea reformelor și trecerea de la austeritate la dezvoltare economică.

Din poziția mea de președinte al Camerei Deputaților și, totodată, de președinte al PSD, să știți că voi lucra umăr la umăr cu premierul și cu miniștrii, dacă acest lucru îmi va fi solicitat, fără niciun fel de ezitare.

Trebuie să cooperăm pentru ca lucrurile să se schimbe rapid, trecând de la această austeritate oarbă la dezvoltare.

Dar, înainte de a repara, trebuie să știm ce avem de făcut

— a menționat liderul social-democrat.
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