Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a transmis luni, 26 octombrie, un mesaj ferm după ședința Biroului Permanent Național (BPN) al partidului, subliniind că social-democrații au intrat la guvernare pentru a rezolva problemele concrete ale românilor, „după un an și jumătate de austeritate și de guvernare cu barda”.
Președintele PSD a declarat că partidul își propune să schimbe direcția guvernării, prin măsuri de relansare economică și protejare a puterii de cumpărare. Acesta a criticat politicile de austeritate din ultima perioadă și a anunțat că va propune premierului două reforme pentru care Guvernul să își angajeze răspunderea: reorganizarea administrativ-teritorială și restructurarea aparatului guvernamental.
PSD exclude majorarea taxelor în 2027
Liderul social-democrat a transmis, luni, că partidul pe care îl conduce nu va susține noi taxe pentru populație și companiile românești, susținând că economia are nevoie de predictibilitate și de măsuri care să stimuleze dezvoltarea.
Totodată, liderul PSD a criticat direcția economic impusă de Bolojan și a afirmat că partidul trebuie să reprezinte un factor de echilibru între măsurile de austeritate și populismul fără soluții concrete.
Reforma administrativ-teritorială și reorganizarea aparatului guvernamental
Printre principalele priorități anunțate de Sorin Grindeanu se numără și reforma administrativ-teritorială, care ar urma să includă comasarea localităților mici, fără eliminarea serviciilor publice destinate cetățenilor.
Cea de-a doua reformă vizează restructurarea instituțiilor guvernamentale, prin reducerea numărului de agenții și reorganizarea companiilor de stat care înregistrează pierderi sau a căror existență nu se mai justifică.
Potrivit acestuia, cele două reforme ar trebui să fie adoptate într-un interval de timp rezonabil, în următoarele săptămâni și luni, până în primăvara anului viitor.
Bugetul pentru 2027, după stabilirea măsurilor de reformă
Liderul social-democrat a precizat că elaborarea bugetului pentru 2027 trebuie corelată cu reformele propuse, astfel încât măsurile de reorganizare să aibă efecte și asupra cheltuielilor statului.
În același context, președintele PSD a anunțat că le-a cerut miniștrilor să prezinte măsurile concrete prin care vor contribui la relansarea economică și la protejarea veniturilor populației.
Cum vrea PSD să se asigure că măsurile propuse vor fi aplicate?
Pentru monitorizarea programului de guvernare, liderul PSD a recomandat înființarea unor structuri de politici publice la nivelul fiecărui minister. Acestea ar urma să urmărească permanent aplicarea măsurilor asumate și să formuleze propuneri cu impact economic și social.
Liderul social-democrat a susținut că schimbările trebuie să fie vizibile într-un timp cât mai scurt și că ministerele trebuie să rezolve cu prioritate problemele urgente rămase restante.
Fonduri pentru serviciile de urgență și despăgubiri pentru secetă
Printre prioritățile imediate se numără asigurarea fondurilor necesare pentru unitățile de primiri urgențe (UPU) și serviciile de ambulanță, precum și acordarea despăgubirilor pentru secetă.
În domeniul agriculturii, acesta a menționat și reluarea exportului de ovine, precum și discuțiile de la Bruxelles privind închiderea și evaluarea stadiului Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).
În ceea ce privește infrastructura, liderul PSD a făcut referire la mai multe tronsoane de drum care ar urma să fie deschise circulației în perioada următoare, inclusiv în zona Bucureștiului și pe ruta Pitești–Sibiu, pe segmentul Curtea de Argeș–Tigveni.
PSD anunță evaluări lunare ale programului de guvernare
Pentru a verifica aplicarea măsurilor anunțate, liderul social-democrat a precizat că vor fi organizate analize lunare privind stadiul implementării programului de guvernare.
Totodată, președintele PSD a transmis că este pregătit să colaboreze direct cu premierul și cu membrii Cabinetului pentru accelerarea reformelor și trecerea de la austeritate la dezvoltare economică.