Nicușor Dan felicită Lista Studenților pentru victoria din Serbia: „România este pregătită să colaboreze cu noul guvern”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 oct. 2026, 10:06

Nicușor Dan a felicitat cetățenii Serbiei pentru participarea la un scrutin pe care l-a descris drept „istoric” și Lista Studenților pentru victoria obținută. În mesajul său, el a transmis că România este pregătită să colaboreze cu noul guvern pentru susținerea parcursului european al Serbiei și pentru stabilitatea și prosperitatea regiunii.

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