Nicușor Dan felicită Lista Studenților pentru victoria din Serbia: „România este pregătită să colaboreze cu noul guvern”

Nicușor Dan a felicitat cetățenii Serbiei pentru participarea la un scrutin pe care l-a descris drept „istoric” și Lista Studenților pentru victoria obținută. În mesajul său, el a transmis că România este pregătită să colaboreze cu noul guvern pentru susținerea parcursului european al Serbiei și pentru stabilitatea și prosperitatea regiunii.
Nicușor Dan: „Cea mai mare prezență la vot din ultimele decenii”
În mesajul de felicitare, Nicușor Dan a evidențiat mobilizarea alegătorilor sârbi, afirmând că scrutinul a înregistrat cea mai ridicată participare la vot din ultimele decenii.
„Felicitări cetățenilor Serbiei pentru un scrutin istoric, cu cea mai mare prezență la vot din ultimele decenii, și Listei Studenților pentru victorie”, a transmis Nicușor Dan.
România susține parcursul european al Serbiei
Nicușor Dan a exprimat disponibilitatea României de a lucra cu viitorul executiv de la Belgrad. Mesajul pune accent pe susținerea parcursului european al Serbiei și pe cooperarea pentru o regiune stabilă și prosperă.
„România este pregătită să colaboreze cu noul guvern pentru parcursul european al Serbiei și pentru o vecinătate stabilă și prosperă”, a precizat el.
Totodată, Nicușor Dan a subliniat legăturile dintre cele două țări, invocând comunitățile care le apropie și prietenia de lungă durată de-a lungul Dunării.
„Legate prin comunitățile noastre și printr-o prietenie îndelungată de-a lungul Dunării, România și Serbia pot construi un parteneriat și mai puternic”, a transmis Nicușor Dan.