Luca Niculescu „Avem datoria să le oferim militarilor condiții demne”. Cele trei priorități ale Guvernului în domeniul apărării

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 oct. 2026, 17:51

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Române, în care a evidențiat rolul militarilor în protejarea țării și a anunțat cele trei direcții prioritare asumate de Executiv în domeniul apărării: modernizarea Armatei, întărirea alianțelor internaționale și respectul pentru personalul militar. Șeful Guvernului a subliniat, totodată, importanța asigurării unor condiții de muncă decente pentru militari, a unei cariere bazate pe profesionalism și merit, precum și a sprijinului acordat veteranilor.

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