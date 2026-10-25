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Politica· 1 min citire
Luca Niculescu „Avem datoria să le oferim militarilor condiții demne”. Cele trei priorități ale Guvernului în domeniul apărării
Luca Niculescu / Sursa foto - Facebook
Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Române, în care a evidențiat rolul militarilor în protejarea țării și a anunțat cele trei direcții prioritare asumate de Executiv în domeniul apărării: modernizarea Armatei, întărirea alianțelor internaționale și respectul pentru personalul militar. Șeful Guvernului a subliniat, totodată, importanța asigurării unor condiții de muncă decente pentru militari, a unei cariere bazate pe profesionalism și merit, precum și a sprijinului acordat veteranilor.
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