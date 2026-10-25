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Politica· 1 min citire

Luca Niculescu „Avem datoria să le oferim militarilor condiții demne”. Cele trei priorități ale Guvernului în domeniul apărării

Luca Niculescu / Sursa foto - Facebook

Luca Niculescu / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 oct. 2026, 17:51

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Române, în care a evidențiat rolul militarilor în protejarea țării și a anunțat cele trei direcții prioritare asumate de Executiv în domeniul apărării: modernizarea Armatei, întărirea alianțelor internaționale și respectul pentru personalul militar. Șeful Guvernului a subliniat, totodată, importanța asigurării unor condiții de muncă decente pentru militari, a unei cariere bazate pe profesionalism și merit, precum și a sprijinului acordat veteranilor.

Luca Niculescu, mesaj de recunoștință pentru militarii români de Ziua Armatei

În mesajul publicat pe Facebook, premierul a adus un omagiu celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea și independența României. De asemenea, a evidențiat contribuția militarilor români care au participat la misiuni internaționale, apreciind că profesionalismul și curajul acestora au consolidat prestigiul țării în cadrul NATO.

Luca Niculescu a descris Armata României drept una dintre instituțiile fundamentale ale statului, care reflectă valori precum curajul, solidaritatea, responsabilitatea și devotamentul față de țară.

Participarea la ceremonia dedicată acestei zile a reprezentat, potrivit premierului, un prilej de recunoștință, dar și un moment de reflecție asupra responsabilităților pe care autoritățile le au față de cei care asigură securitatea națională.

România are în Armata sa nu doar un scut de apărare, ci și una dintre instituțiile care întruchipează cel mai bine valori de care avem mare nevoie: curajul, solidaritatea, datoria și respectul pentru țară. Am participat la ceremonia dedicată Zilei Armatei României cu un sentiment profund de recunoștință, dar și cu o conștiință clară a responsabilităților pe care le avem astăzi. Ne înclinăm în fața celor care au plătit cu viața pentru libertatea și independența României. Îi cinstim și pe militarii care au servit în teatrele de operații din afara țării, contribuind prin curajul și profesionalismul lor la credibilitatea României ca membru al NATO. În această zi de duminică, milioane de români sunt acasă, alături de familiile lor. Copiii se joacă, oamenii își fac planuri pentru săptămâna care vine, viața își urmează cursul firesc. În spatele acestei normalități se află însă oameni care veghează, zi și noapte, pentru ca noi să putem trăi în siguranță. Guvernul pe care îl conduc și-a asumat trei direcții clare în domeniul apărării: modernizarea Armatei României, consolidarea alianțelor noastre și respectul față de omul în uniformă. Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul și curajul oamenilor. Avem datoria să le oferim militarilor noștri condiții demne, o carieră bazată pe merit și competență și să avem grijă de veteranii noștri. În numele Guvernului și al meu personal: vă mulțumesc! La mulți ani Armatei Române!

— a declarat premierul Luca Niculescu.
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