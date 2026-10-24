Premierul Luca Niculescu, mesaj pentru tinerii români din diaspora: „România trebuie să le ofere încredere, oportunități și proiecte concrete”

Publicat 24 oct. 2026, 10:48 Actualizat 24 oct. 2026, 10:50

Premierul României, Luca Niculescu, a transmis un mesaj despre viitorul tinerilor români din străinătate, după participarea la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, eveniment organizat la Administrația Prezidențială. Șeful Guvernului a rememorat prima ediție a forumului, la care a participat în urmă cu 26 de ani, pe vremea când era jurnalist, și a subliniat că România trebuie să le ofere tinerilor motive concrete pentru a reveni în țară.

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