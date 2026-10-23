Petrișor Peiu acuză Guvernul că ar fi ascuns 35 de miliarde de lei din deficit: „Sunt sume pe care nu le-a plătit la timp”

Publicat 23 oct. 2026, 15:36 Sursă Realitatea PLUS

Senatorul AUR Petrișor Peiu acuză Guvernul că ar fi prezentat un deficit bugetar cu aproximativ 35 de miliarde de lei mai mic decât cel rezultat, în opinia sa, din datele Eurostat. Acesta susține că Executivul ar fi amânat intenționat plata unor obligații către furnizori și instituții, pentru a raporta un deficit mai redus. Potrivit calculelor invocate de Peiu, deficitul din prima jumătate a anului 2026 ar fi ajuns la 76 de miliarde de lei, în timp ce Guvernul a raportat 41 de miliarde de lei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre economia romaniei