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Petrișor Peiu acuză Guvernul că ar fi ascuns 35 de miliarde de lei din deficit: „Sunt sume pe care nu le-a plătit la timp”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 oct. 2026, 15:36
SursăRealitatea PLUS

Senatorul AUR Petrișor Peiu acuză Guvernul că ar fi prezentat un deficit bugetar cu aproximativ 35 de miliarde de lei mai mic decât cel rezultat, în opinia sa, din datele Eurostat. Acesta susține că Executivul ar fi amânat intenționat plata unor obligații către furnizori și instituții, pentru a raporta un deficit mai redus. Potrivit calculelor invocate de Peiu, deficitul din prima jumătate a anului 2026 ar fi ajuns la 76 de miliarde de lei, în timp ce Guvernul a raportat 41 de miliarde de lei.

Petrișor Peiu acuză Guvernul că ar fi ascuns cheltuieli de 35 de miliarde de lei

Senatorul AUR susține că diferența dintre cele două valori provine din metodele diferite de calcul. În timp ce Guvernul raportează deficitul pe baza încasărilor și plăților efective, metodologia europeană ESA înregistrează veniturile și cheltuielile potrivit regulilor contabilității naționale, inclusiv în funcție de momentul în care apar obligațiile.

Eu nu cred că minte Eurostatul, pentru că Eurostatul folosește exact acele date pe care le are și Institutul Național de Statistică. Guvernul, practic, face o omisiune, adică declară deficitul bugetar în numerar. Eurostat se referă la deficitul bugetar pe sistem european. Care este diferența? Guvernul calculează diferența între cheltuielile pe care le-a făcut și veniturile pe care le-a încasat, în vreme ce Eurostat calculează diferența între cheltuielile care trebuiau făcute, care sunt angajate, și veniturile încasate. Cu alte cuvinte, Guvernul a uitat să plătească 35 de miliarde de lei către diverși furnizori sau către diverse instituții și, practic, a declarat un deficit bugetar cu 35 de miliarde de lei mai mic. Dar sunt întârzieri la plată, sunt sume pe care Guvernul, în mod intenționat, nu le-a plătit la timp.

— a declarat Petrișor Peiu.

Ce arată cifrele Eurostat despre deficitul României

Potrivit datelor Eurostat publicate pe 21 octombrie 2026, deficitul bugetar al României, calculat conform metodologiei ESA și fără ajustare sezonieră, a fost de 7,4% din PIB-ul trimestrial în primele trei luni ale anului și de 7,8% în trimestrul al doilea. Pe seria ajustată sezonier, deficitul a crescut de la 5,5% din PIB în primul trimestru la 9,2% în trimestrul al doilea, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.

În schimb, deficitul calculat prin metoda cash a fost de 41 de miliarde de lei la finalul lunii iunie, echivalentul a 2% din PIB-ul anual. Ministerul Finanțelor a precizat că diferența dintre metodologii reflectă mai multe ajustări contabile și de calendar, nu exclusiv plăți restante.

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