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Politica· 1 min citire
Lia Olguța Vasilescu, despre ce se întâmplă cu taxele locale de la 1 ianuarie: ”Nu se pot recalcula la valoarea pieței”
FOTO: Arhivă
Publicat23 oct. 2026, 09:43
SursăRealitatea PLUS
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, susține că recalcularea taxelor și impozitelor locale în funcție de valoarea de piață a proprietăților nu poate fi aplicată de la 1 ianuarie 2027, din cauza unor dificultăți administrative și juridice. Potrivit edilului, implementarea noului sistem începând cu următorul an fiscal nu este posibilă în condițiile actuale.
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