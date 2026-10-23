Lia Olguța Vasilescu, despre ce se întâmplă cu taxele locale de la 1 ianuarie: ”Nu se pot recalcula la valoarea pieței”

Publicat 23 oct. 2026, 09:43 Sursă Realitatea PLUS

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, susține că recalcularea taxelor și impozitelor locale în funcție de valoarea de piață a proprietăților nu poate fi aplicată de la 1 ianuarie 2027, din cauza unor dificultăți administrative și juridice. Potrivit edilului, implementarea noului sistem începând cu următorul an fiscal nu este posibilă în condițiile actuale.

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