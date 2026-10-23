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Politica· 1 min citire

Lia Olguța Vasilescu, despre ce se întâmplă cu taxele locale de la 1 ianuarie: ”Nu se pot recalcula la valoarea pieței”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat23 oct. 2026, 09:43
SursăRealitatea PLUS

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, susține că recalcularea taxelor și impozitelor locale în funcție de valoarea de piață a proprietăților nu poate fi aplicată de la 1 ianuarie 2027, din cauza unor dificultăți administrative și juridice. Potrivit edilului, implementarea noului sistem începând cu următorul an fiscal nu este posibilă în condițiile actuale.

Lia Olguța Vasilescu: ”Nu se pot majora impozitele prin calculul la valoarea de piață în 2027”

Să încep cu o concluzie: nu se pot majora impozitele prin calculul la valoarea de piață în 2027. Și o să vă spun și pe ce mă bazez. În primul rând, pe declarația ministrului Nazare de la audierile din Parlament, care a spus că nu se va aplica în 2027. În al doilea rând, ca să se poată calcula noile impozite, trebuie să fie gata aplicația e-Proprietate, prin care se pot calcula acestea

— a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Potrivit primarului municipiului Craiova, ”aplicația aceasta e jalon în PNRR, deci nu e o invenție a actualului guvern și are termen de implementare de la 1 ianuarie 2027”.

Chiar dacă ar fi gata în 2027, oricum ea nu mai poate ajuta la calculul noilor impozite, pentru că acestea trebuie să fie deja aprobate de consiliile locale la finalul anului 2026

— a mai spus edilul.
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