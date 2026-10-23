Ștefan-Radu Oprea, despre drone și legislația de apărare: „Deja am început să mă ocup”

Ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a declarat că a început să lucreze la modificarea legislației din domeniul apărării, întrebat despre regulile care limitează intervenția militarilor împotriva dronelor în apropierea graniței cu Ucraina. El a precizat că va discuta cu specialiștii ministerului și că va prezenta public termene clare pentru măsurile avute în vedere.
Oprea, despre legislația privind intervenția împotriva dronelor
Întrebat de ce nu este modificată legislația care, potrivit întrebării adresate de jurnaliști, nu le permite militarilor să tragă spre partea ucraineană, ministrul Apărării a invocat responsabilitatea predecesorilor săi.
„Am avut miniștri înainte care trebuiau să se ocupe de acest lucru. Dumneavoastră ați văzut ceva? Vă întreb, dumneavoastră ați văzut ceva? Tocmai. Este a doua zi de mandat și deja am început să mă ocup de legislație”, a afirmat Oprea.
La o nouă întrebare despre posibilitatea militarilor de a interveni de pe fluviu împotriva dronelor care vin dinspre Ucraina, ministrul a spus că subiectul va fi analizat împreună cu specialiștii MApN.
„Voi avea discuția cu colegii mei, care sunt specialiști pe acest domeniu, și vă voi răspunde foarte repede. Este una dintre teme”, a precizat el.
Oprea nu a indicat, în această intervenție, un act normativ concret care urmează să fie modificat și nici un termen pentru schimbarea regulilor de intervenție.
Garda de Coastă intervine în incidentul din afara teritoriului României
Referindu-se la incidentul pentru care a fost întrebat dacă se confirmă lovirea unei nave de către o dronă, ministrul a precizat că intervenția este desfășurată de Garda de Coastă, întrucât locul se află în afara perimetrului teritorial al României.
„În acest moment, pentru că este în afara perimetrului teritorial al României, Garda de Coastă are și face intervenția. Le mulțumesc și eu, suntem în contact cu ei, în dialog cu ei tot timpul, în comunicare cu Garda de Coastă”, a declarat ministrul.
Întrebat dacă nava a fost lovită de o dronă, Oprea a făcut trimitere la declarația președintelui și la comunicările oficiale ale instituțiilor competente.
„Declarația președintelui a fost în acest sens, veți primi și dumneavoastră comunicatul oficial de la Garda de Coastă și de la celelalte instituții ale statului”, a răspuns el.
Ministrul Apărării invocă doborârea unor drone Geran-4
În privința capacității de apărare a României, Oprea a declarat că MApN are responsabilități privind detectarea și eventuala doborâre a dronelor sau a altor vectori care pătrund pe teritoriul național.
„Am avut exemplu cu dronele de tip Geran-4, care au intrat pe teritoriul României și care au fost doborâte”, a afirmat ministrul.
Întrebat despre folosirea altor mijloace de apărare în afara avioanelor F-16 și a rachetelor, inclusiv despre sistemele Gepard, Oprea a invocat programele de înzestrare ale Armatei Române. El a menționat programele prin SAFE, finanțările din Statele Unite și fondurile de la bugetul de stat.
„Sunt multe pe care le urmărim în ritm accelerat. Toate aceste capabilități pe care le are armata română sunt într-un program și îl urmărim cu foarte mare atenție”, a spus ministrul.
Schimbări anunțate pentru cariera militară și voluntari
Oprea a precizat că modificările legislative vizate nu se limitează la intervenția împotriva dronelor. Ministrul a menționat cariera militară și necesitatea accelerării adoptării hotărârilor de guvern și a normelor pentru aplicarea legislației referitoare la voluntari.
„Sunt lucruri de schimbat, multe, pe foarte multe domenii”, a declarat el, adăugând că „lucrurile nu au funcționat cum trebuie”.
Întrebat despre calendarul măsurilor, ministrul a promis că va reveni cu detalii.
„O să fac declarații de presă pe acest subiect cu termene foarte clare”, a afirmat Oprea.
Ce spune despre caracterul premeditat al incidentelor cu drone
Ministrul nu a precizat dacă incidentele evocate de jurnaliști, în contextul unei întrebări despre atribuirea unor atacuri Federației Ruse după ședința CSAT, au fost premeditate.
„Despre acest subiect veți primi informările oficiale din partea instituțiilor statului român în momentul în care toate investigațiile vor fi încheiate”, a declarat Oprea.