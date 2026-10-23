Ștefan-Radu Oprea, despre drone și legislația de apărare: „Deja am început să mă ocup”

Publicat 23 oct. 2026, 12:39 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a declarat că a început să lucreze la modificarea legislației din domeniul apărării, întrebat despre regulile care limitează intervenția militarilor împotriva dronelor în apropierea graniței cu Ucraina. El a precizat că va discuta cu specialiștii ministerului și că va prezenta public termene clare pentru măsurile avute în vedere.

Distribuie articolul