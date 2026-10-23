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Politica· 1 min citire

Reacția președintelui Nicușor Dan după ce o navă a fost lovită de o dronă în Marea Neagră: ”O escaladare a Rusiei”

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat23 oct. 2026, 13:05
Actualizat23 oct. 2026, 14:07

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, la scurt timp după ce o navă comercială a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine de portul Constanța, că incidentul face parte din procesul de escaladare a conflictului din Ucraina.

Nicușor Dan: Nava a fost lovită de o dronă

Șeful statului a precizat că Garda de Coastă a intervenit și a salvat nouă marinari aflați la bordul navei, care s-a scufundat ulterior.

Am avut un incident de securitate dimineața asta. O navă a fost lovită de o dronă, 13 mile, deci puțin în afara apelor teritoriale ale României. Am avut o echipă de intervenție de la Garda de Coastă, care a salvat nouă marinari. Îi felicit, pentru că sunt prompți de fiecare dată, și ei, și Forțele Navale Române

— a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Este o escaladare a Rusiei

Totodată, președintele a subliniat că România va beneficia de echipamente suplimentare, în urma discuțiilor din cadrul CSAT și NATO, și a catalogat incidentul drept parte a procesului de escaladare a războiului din Ucraina de către Rusia.

Suntem în această situație, după cum știți, ieri am avut o ședință CSAT exact pe subiectul acesta. Marți, la solicitarea noastră și a bulgarilor, a avut loc o ședință a Comitetului NATO dedicată situației. Vom avea echipamente suplimentare și evident este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina

— a mai spus șeful statului.

Nicușor Dan: Este timpul ca Rusia să ia în serios inițiativele de pace ale Statelor Unite și Europei

Ulterior, Nicușor Dan a transmis că Rusia trebuie să ia în serios inițiativele de pace ale Statelor Unite și Europei, să accepte propunerile de armistițiu și să pună capăt războiului.

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