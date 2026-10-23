Reacția președintelui Nicușor Dan după ce o navă a fost lovită de o dronă în Marea Neagră: ”O escaladare a Rusiei”

Publicat 23 oct. 2026, 13:05 Actualizat 23 oct. 2026, 14:07

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, la scurt timp după ce o navă comercială a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine de portul Constanța, că incidentul face parte din procesul de escaladare a conflictului din Ucraina.

Distribuie articolul