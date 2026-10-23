Navă comercială lovită în Marea Neagră: ambarcațiunea s-a scufundat. Se intervine de urgență

O navă comercială ar fi fost lovită în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine de port, și s-a scufundat, potrivit surselor Realitatea PLUS. Garda de Coastă și Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au fost alertate, iar trei nave au fost mobilizate pentru intervenție.
UPDATE
„O amplă operațiune de căutare și salvare se desfășoară în acest moment în Marea Neagră. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat astăzi, în jurul orei 10:00, cu privire la nava „Khoryv”, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanță de 13 mile marine travers de Constanța.
La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetățeni ucraineni și 3 cetățeni azeri.
Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității scăzute, intervenția pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă.
Până în acest moment, navele de intervenție au reușit să recupereze din apă 9 persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți 3 membri ai echipajului.”, se arată în comunicatul Ministerului Transporturilor, Autoritatea Navală Română.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Ambarcațiunea ar fi transmis un apel de ajutor după producerea incidentului. Echipele de salvare încearcă să ajungă la nava avariată, în condițiile în care există riscul ca aceasta să se scufunde, conform informațiilor citate de Realitatea PLUS.
Trei nave mobilizate. A fost solicitat și un elicopter Black Hawk
Pentru intervenție ar fi fost solicitat și un elicopter Black Hawk, însă condițiile meteorologice nu ar permite, deocamdată, folosirea acestuia, potrivit aceleiași surse.
Garda de Coastă și Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare încearcă să gestioneze situația și să ajungă la persoanele aflate la bord.
Numărul acestora și starea lor nu sunt cunoscute în acest moment. De asemenea, nu există informații confirmate despre eventuale victime.
Informații neconfirmate despre un posibil transport de produse petroliere
Potrivit surselor Realitatea PLUS, nava ar putea transporta produse petroliere. Informația nu este confirmată, iar natura încărcăturii urmează să fie clarificată.
Dacă existența unui astfel de transport se confirmă, o eventuală scufundare ar putea implica și un risc de poluare a apelor Mării Negre.
Cauza avarierii navei nu este cunoscută. Autoritățile urmează să stabilească ce a lovit vasul și împrejurările în care s-a produs incidentul.