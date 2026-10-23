Navă comercială lovită în Marea Neagră: ambarcațiunea s-a scufundat. Se intervine de urgență

Publicat 23 oct. 2026, 11:21 Actualizat 23 oct. 2026, 11:33 Sursă Realitatea PLUS

O navă comercială ar fi fost lovită în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine de port, și s-a scufundat, potrivit surselor Realitatea PLUS. Garda de Coastă și Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au fost alertate, iar trei nave au fost mobilizate pentru intervenție.

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