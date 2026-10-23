Site-uri ale instituțiilor din România, oprite preventiv după descoperirea unor vulnerabilități PHP

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 oct. 2026, 09:49

Mai multe site-uri și servicii online ale instituțiilor din România sunt în continuare indisponibile vineri, 23 octombrie, după descoperirea unor vulnerabilități critice în PHP, un limbaj de programare utilizat pentru dezvoltarea aplicațiilor web. Unele organizații au restricționat preventiv accesul la platforme pentru a permite actualizarea și verificarea sistemelor.

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