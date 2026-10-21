Alertă pentru milioane de site-uri, inclusiv din România. Hackerii ar putea intra în servere prin PHP

Experții în securitate cibernetică avertizează că două breșe de securitate recent descoperite în PHP, unul dintre cele mai utilizate limbaje de programare pentru site-uri și aplicații web, le-ar putea permite hackerilor să preia controlul asupra unor servere vulnerabile. Gravitatea vulnerabilităților, evaluată între nivelele „critic” și „maxim”, a determinat unele organizații să ia măsuri excepționale chiar înainte de lansarea remedierilor. ȘiD irectoratul Național de Securitate Cibernetică din România (DNSC) a transmis un avertisment.
CVE-2026-109618 și CVE-2026-109619 sunt două vulnerabilități critice descoperite în PHP, unul dintre cele mai utilizate limbaje de programare pentru site-uri și aplicații web, potrivit publicației BleepingComputer.
Într-o comunicare pe pagina sa de Facebook, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) a emis o alertă și pentru România, precizând că echipa de securitate PHP a anunțat publicarea unei actualizări de securitate pentru miercuri, 21 octombrie 2026, la ora 17:00, ora României).
Experții firmei de securitate PaloAlto Networks au estimat că peste 22,6 milioane de instanțe PHP expuse pe internet ar putea fi afectate de noile vulnerabilități, ceea ce transformă incidentul într-una dintre cele mai importante alerte de securitate cibernetică din ultimii ani.
O serie de platforme s-au autosuspendat pentru a implementa actualizările de soft
Potrivit companiei Wiz, breșele afectează o gamă extrem de largă de versiuni PHP, până la cele mai recente ediții din seria 8. Din cauza gravității situației, unele organizații au luat măsuri preventive chiar înainte ca actualizările de securitate să fie disponibile. De exemplu, platforma Phabricator utilizată de Wikimedia a fost dezactivată temporar ca măsură de precauție, scrie și Le Figaro.
Nivelul de risc, de la 9,2 din 10 la 10 din 10
Vulnerabilitățile au fost evaluate cu un scor de 9,2 din 10 pe scara CVSS v4.0 de către dezvoltatorii PHP, fiind încadrate în categoria „critică”. În schimb, firma de securitate watchTowr a apreciat impactul acestora la nivelul maxim, de 10 din 10.
Echipa PHP a lansat un avertisment public înainte de publicarea actualizărilor de securitate, îndemnând administratorii de sisteme să se pregătească pentru instalarea imediată a noilor Patch-uri - actualizări de software care repară o problemă existentă, de regulă o vulnerabilitate de securitate, o eroare de funcționare sau un defect al unui program.
Specialiștii de la Sansec au avertizat că atacurile la scară largă ar putea începe la numai câteva minute după publicarea remedierilor.
Limbajul PHP este folosit de numeroase magazine online, portaluri media și site-uri instituționale.