Alertă pentru milioane de site-uri, inclusiv din România. Hackerii ar putea intra în servere prin PHP

Publicat 21 oct. 2026, 18:05 Actualizat 21 oct. 2026, 18:41

Experții în securitate cibernetică avertizează că două breșe de securitate recent descoperite în PHP, unul dintre cele mai utilizate limbaje de programare pentru site-uri și aplicații web, le-ar putea permite hackerilor să preia controlul asupra unor servere vulnerabile. Gravitatea vulnerabilităților, evaluată între nivelele „critic” și „maxim”, a determinat unele organizații să ia măsuri excepționale chiar înainte de lansarea remedierilor. ȘiD irectoratul Național de Securitate Cibernetică din România (DNSC) a transmis un avertisment.

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