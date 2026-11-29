A fost livrat primul exemplar al automobilului electric cu panouri solare integrate, după aproape 20 de ani de dezvoltare. Vehiculul cu trei roți promite o autonomie de până la 64 de kilometri pe zi doar din energia captată de la soare și aproximativ 644 de kilometri cu bateria încărcată complet.
După aproape două decenii de proiecte, prototipuri și lansări amânate, o mașină electrică neobișnuită a ajuns în sfârșit la primul său proprietar. Producătorul american Aptera Motors a livrat primul automobil echipat cu panouri solare integrate în caroserie, o tehnologie care îi permite să își încarce bateria folosind energia soarelui chiar și atunci când se află în mișcare.
Vehiculul are trei roți, două locuri și o formă care amintește mai degrabă de o aeronavă decât de un autoturism obișnuit. Una dintre promisiunile sale cele mai importante este că poate obține zilnic până la 64 de kilometri de autonomie din energia solară, fără să fie conectat la o stație de încărcare.
Cine este primul proprietar al mașinii electrice cu panouri solare
Potrivit publicației Car and Driver, primul exemplar livrat de Aptera Motors a ajuns la omul de afaceri indonezian Martin Hartono. Acesta este cel mai important dintre investitorii care au susținut compania încă din primii ani de activitate.
Automobilul primit de Hartono are caroseria vopsită în negru mat și urmează să fie transportat în afara Statelor Unite, cel mai probabil în Indonezia.
Livrarea marchează un moment important pentru producătorul american, care a prezentat de-a lungul anilor numeroase concepte și prototipuri, însă nu reușise până acum să trimită un vehicul către un client.
Până la 64 de kilometri de autonomie zilnică obținută de la soare
Cea mai importantă caracteristică a modelului Aptera este sistemul de panouri solare încorporate în caroserie. Acestea captează energia solară și o folosesc pentru încărcarea bateriei, inclusiv în timpul deplasării.
În condiții favorabile, când este suficientă lumină solară, sistemul poate furniza energie pentru o autonomie de până la 64 de kilometri pe zi. Astfel, pentru deplasările scurte, proprietarul ar putea folosi mașina fără să fie nevoit să o conecteze constant la o priză sau la o stație de încărcare.
Automobilul este echipat cu o baterie de 44 kWh. Conform estimărilor producătorului, aceasta îi permite să parcurgă aproximativ 644 de kilometri după o încărcare completă.
Mașina cu trei roți care seamănă cu un avion
Aptera se diferențiază și prin construcția sa. Vehiculul are numai trei roți și două locuri, iar caroseria are o formă aerodinamică neobișnuită, inspirată de cea a aeronavelor.
Designul nu a fost ales doar pentru aspectul său. Forma caroseriei urmărește să reducă rezistența la înaintare, ceea ce limitează energia necesară deplasării și contribuie la eficiența automobilului.
Greutatea vehiculului este de aproximativ 998 de kilograme, o valoare comparabilă cu cea a unui Mazda MX-5 și considerabil mai mică decât masa unui Tesla Model 3. Greutatea redusă este un alt element care poate contribui la diminuarea consumului de energie.
Aproape 20 de ani de dezvoltare până la prima mașină livrată
Drumul până la livrarea primului exemplar a fost unul lung pentru Aptera Motors. În aproape două decenii, compania americană a prezentat mai multe concepte și prototipuri și a amânat în repetate rânduri lansarea comercială a automobilului.
Acum, primul vehicul ajuns la un client reprezintă un pas important pentru proiect și pentru trecerea de la faza de dezvoltare la cea de comercializare.
Rămâne însă o provocare majoră: compania trebuie să demonstreze că poate fabrica și vinde aceste automobile în număr suficient de mare pentru a-și susține activitatea și pentru a deveni profitabilă. Livrarea primului exemplar confirmă că proiectul a ajuns la un nou stadiu, dar succesul comercial va depinde de capacitatea producătorului de a trece la o producție de serie.