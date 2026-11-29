Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 nov. 2026, 20:31

A fost livrat primul exemplar al automobilului electric cu panouri solare integrate, după aproape 20 de ani de dezvoltare. Vehiculul cu trei roți promite o autonomie de până la 64 de kilometri pe zi doar din energia captată de la soare și aproximativ 644 de kilometri cu bateria încărcată complet.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre masina solarateslaMazda