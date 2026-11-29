Publicat 29 nov. 2026, 18:36 Actualizat 29 nov. 2026, 18:37 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, îl acuză pe fostul ministru Vlad Voiculescu că platforma de raportare a stocurilor de medicamente transmitea informații sensibile către o persoană din Germania, care le-ar fi distribuit ulterior industriei farmaceutice.

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