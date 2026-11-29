„Da, sunt în discuție permanent, aș putea spune, cu producătorii români și aici vreau să salut, apropo de asta, pot să-i dau numele, dar o mare fabrică românească din Cluj care a produs mii de doze pentru locuitori pentru un generic produs în România, dar cu aceleași efecte terapeutice care va suplimenta stocurile în farmacii începând cu 2 decembrie.
Da, sunt multe măsuri pe care îmi doresc să le luăm pentru dezvoltarea industriei farmaceutice naționale. Până la urmă Ministerul Sănătății are o fabrică unde este acționar majoritar și unde încercăm să investim cât se poate de mult pentru a produce mai mult acasă. Există, am ajuns în punctul și aici o să ai rezultatul măsurilor dezastruase luate de Ilie Bolojan. Am ajuns în punctul în care un medicament se vinde la raft mai ieftin decât costul lui de producție.
Ori de aici apar dispariții și discontinuități importante pentru multe produse farmaceutice care au un preț mic. Gândiți-vă cursul valutar euro, gândiți-vă inflația, combustibilul, energia, toate astea au crescut deodată printr-un calup de măsuri fără viziune luate de către fostul guvern care au impactat consumul nu doar la alimente, inclusiv la medicamente. Pentru că oamenii renunță la medicamentele care nu sunt vitale pentru că nu-și permit să le mai cumpere.
Ori aici intervenția noastră trebuie să se realizeze rapid din două puncte de vedere: o dată pentru zona de sănătate publică, pentru că vom agrava niște boli și le vom prelungi pentru că oamenii nu își iau tratamentul complet, pe de o parte. Și pe de altă parte pentru zona economică, pentru că în primul rând vom închide fabricile pe care le avem și avem un portofoliu important totuși în România, sunt 41 de fabrici de medicamente. Nu e un număr mic în această industrie. Pe de o parte și pe de altă parte gândiți-vă că de pe raftul farmaciilor vor dispărea medicamente esențiale dar care au un preț mic”