Publicat 28 nov. 2026, 00:07 Actualizat 28 nov. 2026, 00:15

Gabriel Mazur, fiul unui consilier local din județul Suceava, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, vineri, fiind acuzat că, la începutul lunii noiembrie, a lovit intenționat cu autoturismul un adolescent de 17 ani, care se deplasa pe o motocicletă. Victima a murit la spital, la șapte zile de la impact, iar dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile în care anchetatorii suspectează că șoferul voia să lovească o altă persoană.

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