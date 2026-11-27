Gabriel Mazur, fiul unui consilier local din județul Suceava, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, vineri, fiind acuzat că, la începutul lunii noiembrie, a lovit intenționat cu autoturismul un adolescent de 17 ani, care se deplasa pe o motocicletă. Victima a murit la spital, la șapte zile de la impact, iar dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile în care anchetatorii suspectează că șoferul voia să lovească o altă persoană.
Tribunalul București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile
Vineri, 27 noiembrie, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a solicitat arestarea preventivă a lui Gabriel Mazur pentru 30 de zile, sub acuzația de omor. Tribunalul București a admis propunerea și a emis mandatul de arestare preventivă.
Tânărul în vârstă de 20 de ani a fost reținut cu o zi înainte, pe 26 noiembrie, când dosarul a fost preluat de Parchetul General de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.
Potrivit unui comunicat al Parchetului General, incidentul s-a produs pe 8 noiembrie 2026, în jurul orei 14:53, în comuna Stroiești, județul Suceava, când Gabriel Mazur, aflat la volanul unui autoturism, a lovit din spate motocicleta condusă Lucian Boca, un adolescent în vârstă de 17 ani, cei doi deplasându-se în aceeași direcție.
Adolescentul a murit la spital, la șapte zile după impact
Impactul a fost atât de puternic, încât victima a suferit leziuni traumatice grave, care i-au pus viața în pericol. Potrivit referatului prin care procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă, medicii au estimat inițial că acesta avea nevoie de 95-100 de zile de îngrijiri medicale, însă starea acestuia de sănătate s-a agravat.
În ciuda tuturor eforturilor depuse de medici, Lucian nu a mai putut fi salvat, iar pe 15 noiembrie, la șapte zile de la impact, a murit.
Gabriel Mazur ar fi urmărit un alt adolescent, pe fondul unui conflict între familii
Potrivit presei locale, Gabriel Mazur ar fi intenționat să șicaneze un alt adolescent, cu a cărui familie rudele sale ar fi avut un conflict mai vechi, însă l-ar fi confundat cu Lucian, care, cu doar câteva minute înainte de tragicul incident, împrumutase motocicleta de la „adevărata țintă”.
Adolescentul pe care Mazur l-ar fi vizat inițial obținuse anterior un ordin de protecție, pe fondul conflictului dintre cele două familii. Ulterior, după moartea lui Lucian Boca, mama băiatului a solicitat un nou ordin de protecție, cerere admisă de Judecătoria Suceava pe 17 noiembrie, pentru o perioadă de șase luni.
Inițial, cazul a fost prezentat drept un accident rutier, însă imaginile surprinse de camerele de supraveghere și apărute ulterior în spațiul public au ridicat suspiciuni cu privire la intenția șoferului, întrucât autoturismul pare să fi urmărit motocicleta înainte de a o lovi din spate.
Suspectul, lăsat inițial în libertate, a fost reținut după intervenția Parchetului General
Cazul a generat numeroase reacții în comunitatea locală, după ce Gabriel Mazur a fost lăsat în libertate în urma primei audieri, fără ca procurorii să dispună vreo măsură preventivă împotriva sa.
Tânărul a fost audiat pe 17 noiembrie de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, însă decizia de a nu dispune nicio măsură preventivă împotriva sa a stârnit nemulțumiri în comunitatea locală, unde oamenii au inițiat o petiție online și au organizat un protest în fața sediului Parchetului din Suceava.
Pe 26 noiembrie, Parchetul General a preluat dosarul, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea lui Gabriel Mazur pentru 24 de ore, sub acuzația de omor.
A doua zi, procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. Tribunalul București a admis vineri propunerea și a dispus arestarea preventivă a lui Gabriel Mazur pentru 30 de zile.