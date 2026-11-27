Publicat 27 nov. 2026, 09:30 Actualizat 27 nov. 2026, 09:35 Sursă Realitatea PLUS

Noi stenograme din dosarul în care frații Cămătaru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru șantaj, camătă, proxenetism și trafic de persoane, scot la iveală amenințările la care ar fi fost supus Florin Salam. Potrivit referatului procurorilor, artistul ar fi fost amenințat că va fi băgat în portbagaj dacă nu respectă ordinele. În același dosar, Tzancă Uraganu, considerat o altă victimă, a luat public apărarea fraților Cămătaru, susținând că îi consideră „ca o familie” și că nu a fost niciodată șantajat sau constrâns de aceștia. Decizia de arestare preventivă nu este definitivă și poate fi contestată.

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