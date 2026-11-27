Noi stenograme din dosarul în care frații Cămătaru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru șantaj, camătă, proxenetism și trafic de persoane, scot la iveală amenințările la care ar fi fost supus Florin Salam. Potrivit referatului procurorilor, artistul ar fi fost amenințat că va fi băgat în portbagaj dacă nu respectă ordinele. În același dosar, Tzancă Uraganu, considerat o altă victimă, a luat public apărarea fraților Cămătaru, susținând că îi consideră „ca o familie” și că nu a fost niciodată șantajat sau constrâns de aceștia. Decizia de arestare preventivă nu este definitivă și poate fi contestată.
Potrivit anchetatorilor, gruparea interlopă recurgea adesea la intimidări și amenințări în rândul artiștilor pentru a-i constrânge să cânte la evenimente sau pe sumele impuse de clan:
Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și n-o să-l mai las să cânte.(...) Dacă cânți, tot vii! Tu să cânți... așa, că vreau eu!
De altfel, Sile Cămătaru se folosea de Țuțu Radu Giovani, fost concurent de la un show matrimonial, ca să îl șantajeze pe Florin Salam. Individul îi amenința pe cântăreț fie prin telefon, fie direct la evenimentele unde acesta cânta, iar apoi se lăuda cu faptele sale.
Cum erau terorizați atriștii din clanul Cămătaru
Potrivit Realitatea PLUS, incredibil este faptul că frații Cămătaru se plângeau la mama lor cum își furau unul altuia lăutarii.
Cum se sfătuiau frații Cămătaru cu mama lor
Nuțu Cămătaru: Păi bine, mă, Sile, tu vorbești una, te-ai dus la Dorel (n.r. Constantin Tudor, zis Dorel Cartofaru) și i-ai zis că i-am luat șmecheria lui gineri-tu. Ești nebun la cap. Și toate, în fine, numai vorbe, numai.
Stoica Smaranda (n.r. mama fraților Cămătaru): Da, da, mamă. Da, ce să mai zic. E ziua de Crăciun, să fiți sănătoși.
Nuțu Cămătaru: Da, și el la fel, mamă, i-am zis să-i dea Dumnezeu sănătate, liberare, libertate. Dar eu m-am dus ani după el, nu e recunoscător, asta e, să fie sănătos. Păi, te-am pus eu să te duci la Dorel să-i spui că i-am luat... șmecheria lu’ gineri-tu?!
Stoica Smaranda (n.r. mama fraților Cămătaru): Doamne!
Nuțu Cămătaru: Nu să-i zici că... că l-am lăsat pe gineri-tu să facă... că ăla de acolo de unde e hala aia de fac eu concerte și astea... ăla-i asociatul meu, e fină-miu!
Sursă: Stenograme dosar Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)
Nu doar Florin Salam ar fi fost amenințat și șantajat. Potrivit procurorilor, în perioada 11 martie – 10 august 2026, Nuțu Cămătaru și Vladimir-Florin Șpac ar fi încercat să îl determine pe artistul Luis Gabriel să nu cânte la un festival, pentru a nu face concurență cluburilor controlate de grupare în aceeași stațiune:
Vrei să-ți fac când ești pe datele alea acolo, când sunt afișate, vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia? Să-ți fac cum i-am făcut lui Fane Spoitoru? Sunteți bulangii, mă?
Florin Salam a fost audiat după ce ar fi fost terorizat de clanul Cămătaru. La declarații a fost și interpretul Luis Gabriel.
Cu toate acestea, o altă victimă implicată în dosar, Tzancă Uraganul respinge acuzațiile aduse grupării și spune că aceștia îi sunt ca o familie și că nu a fost niciodată șantajat sau obligat să cânte.
Surse citate de Realitatea PLUS spun că niciunul dintre cei nouă indivizi reținuți nu a dat declarații în fața anchetatorilor. Toți sunt cercetați pentru grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.
Suspecții au fost vizați de percheziții în București și în alte șase județe. Anchetatorii au ridicat bani în lei și valută în valoare totală de aproximativ 420 de mii de euro, cât și trei arme neletale. De asemenea, au pus sechestru pe trei autoturisme de lux. De asemenea, procurorii susțin că membrii rețelei racolau tinere prin metoda Lover Boy (o tehnică de racolare și manipulare emoțională folosită de traficanții de persoane, care se prefac îndrăgostiți pentru a câștiga încrederea victimei și a o exploata ulterior - n.r.) și le trimiteau în Germania sau Elveția, unde erau exploatate sexual.