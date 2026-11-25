Reacția fraților Cămătaru după audierile DIICOT. Nuțu: „Nu mai e Georgescu arestat, Nuțu dă bine la televizor. Au luat banii din pușculița copilului”
Clanul Cămătaru / Sursa foto - Captură video
Frații Sile și Nuțu Cămătaru au ajuns în atenția procurorilor DIICOT, într-un dosar de amploare care vizează presupusa exploatare a unor interpreți de muzică lăutărească, dar și alte fapte grave. După audieri, Sile și Nuțu Cămătaru au făcut primele declarații și au afirmat că se așteptau să fie vizați de anchetatori, însă exclud posibilitatea de a se întoarce în penitenciar.
Dosarul a fost deschis în urma unor investigații privind două grupări care ar fi încercat să controleze activitatea unor artiști cunoscuți, printre care Florin Salam, Tzancă Uraganu și Luis Gabriel. În urma celor 45 de percheziții desfășurate în mai multe județe, mai multe persoane au fost reținute pentru 24 de ore.
Cei doi frați (Sile și Nuțu Cămătaru) au fost audiați și reținuți în dosarul privind presupusa exploatare a maneliștilor.
Ce a declarat Sile Cămătaru după ce a fost audiat de procurorii DIICOT
La ieșirea de la audieri, Sile Cămătaru a fost întrebat dacă se aștepta să fie din nou în atenția polițiștilor. Acesta a răspuns că nu este surprins de situație, făcând referire la realitatea din România.
În același timp, întrebat dacă se teme că ar putea ajunge din nou după gratii, bărbatul a respins această variantă.
„Cum să nu! Trăim în România şi aici totul e posibil. Nu! Asta exclus!”, a declarat Sile Cămătaru, potrivit informațiilor prezentate în presă.
Și fiul acestuia, Daniel Balint, a comentat situația, afirmând că probele administrate în dosar vor avea ultimul cuvânt.
„Important este ceea ce se dovedeşte a fi adevărat. Suntem condamnaţi la moarte dinainte să ne naştem!”, a spus acesta.
La câteva ore după fratele și nepotul său, Nuțu Cămătaru a ajuns și el la sediul DIICOT.
„Nu am făcut nimic. Eu dau bani la lăutari, nu iau. Lăutarii e familia mea. Nu mai e Georgescu arestat, Nuțu dă bine la televizor. Infractorul de serviciu, astea sunt acuzațiile. Cum să vină să-ți spargă ușa? Să-mi ia banii din pușculiță de la copil cu subiectul lăutarii.”, a zis Nuțu Cămătaru în fața jurnaliștilor.
De ce sunt vizați frații Cămătaru în ancheta privind maneliștii
Potrivit procurorilor DIICOT, două grupări infracționale, formate din persoane care ar fi avut legături de familie sau relații apropiate, ar fi început să acționeze în București și Ilfov în cursul anului 2025.
Anchetatorii susțin că membrii acestora ar fi încercat să preia controlul asupra activității unor cântăreți de muzică lăutărească. Artiștii ar fi fost intimidați și amenințați pentru a renunța la anumite contracte, pentru a evita evenimente organizate de cluburi concurente sau pentru a participa la spectacole în condițiile impuse de suspecți.
Conform anchetei, presiunile ar fi vizat inclusiv intermediarii care se ocupau de contractarea interpreților. Unii dintre suspecți ar fi fost plasați în apropierea artiștilor sub pretextul asigurării pazei, însă ar fi urmărit să obțină informații despre programul concertelor și veniturile acestora.
Procurorii mai susțin că, în anumite situații, cântăreții ar fi fost obligați să accepte prestații gratuite sau să primească onorarii mult mai mici decât cele practicate în mod obișnuit. De asemenea, ar fi existat presiuni pentru plata unor așa-numite „taxe de protecție”.
Maneliștii menționați în dosar au respins acuzațiile de exploatare
Printre artiștii ale căror nume apar în anchetă se numără Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.
Unii dintre interpreți au fost chemați la audieri în calitate de persoane care ar fi putut fi afectate de activitatea grupărilor. Florin Salam s-a prezentat la sediul anchetatorilor însoțit de soția sa, Roxana Dobre, însă a plecat fără să ofere declarații publice. La audieri a ajuns și Luis Gabriel.
În schimb, Robert Lele a respins ideea că ar fi fost constrâns să cânte în timpul colaborărilor sale cu membrii grupării, explicând că relația ar fi fost una bazată pe prietenie și respect.
„Cântam, dar niciodată obligat sau ceva. E o chestie de prietenie între noi. Cam atât. A fost o chestie de prietenie şi de respect”, a declarat artistul.
De asemenea, Luis Gabriel a transmis că nu a fost niciodată obligat de nimeni să cânte.
DIICOT anchetează și acuzații de cămătărie, șantaj și trafic de persoane
Dosarul nu se limitează la presupusa presiune exercitată asupra cântăreților. Potrivit comunicării procurorilor, ancheta vizează și alte activități infracționale care ar fi fost desfășurate de membrii celor două grupări.
Printre faptele investigate se numără acordarea repetată de împrumuturi cu dobândă, fără autorizație, urmată de amenințări la adresa debitorilor și a familiilor acestora. Într-unul dintre cazurile analizate, un suspect ar fi cerut o mașină de lux pentru recuperarea unei datorii, deși valoarea autoturismului ar fi fost mult mai mare decât suma împrumutată.
Anchetatorii mai susțin că unele persoane ar fi fost determinate să practice prostituția în Germania și Elveția, în scopul obținerii unor venituri pentru membrii grupării.
Zeci de percheziții și mai multe persoane reținute în dosarul Cămătarilor
Operațiunea desfășurată miercuri a inclus 45 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș. Descinderile au avut loc inclusiv la locuințele fraților Sile și Nuțu Cămătaru, precum și la adresele unor membri ai familiilor acestora.
În urma acțiunii, au fost reținute pentru 24 de ore mai multe persoane, printre care cei doi frați, apropiați și rude ale acestora. Pe numele lui Nedelcu Giani Laurențiu, cunoscut drept Giani, ar fi fost emis un mandat de reținere, însă acesta nu a fost găsit de anchetatori.
Procurorii investighează posibile infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.
Ancheta este în desfășurare.
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