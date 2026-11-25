Publicat 25 nov. 2026, 23:57 Actualizat 26 nov. 2026, 00:03

Frații Sile și Nuțu Cămătaru au ajuns în atenția procurorilor DIICOT, într-un dosar de amploare care vizează presupusa exploatare a unor interpreți de muzică lăutărească, dar și alte fapte grave. După audieri, Sile și Nuțu Cămătaru au făcut primele declarații și au afirmat că se așteptau să fie vizați de anchetatori, însă exclud posibilitatea de a se întoarce în penitenciar.

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